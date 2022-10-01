Украинка не смогла выйти в финал парного разряда на турнире в США

Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) вместе со своей напарницей Хироко Куватой (Япония) проиграли в полуфинальном матче хардового 60-тысячника в США.

ITF W60 Темплтон. Парный разряд. Хард. 1/2 финала

Катерина Володько (Украина) / Хироко Кувата (Япония) – Нао Хибино (Япония) / Сабрина Сантамария (США) – 4:6, 4:6

Отметим, что Катерина продолжит выступление в одиночном разряде. В полуфинале турнира она сыграет с американкой Робин Монтгомери.