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  4. Ее не остановить. Украинка продолжает удивлять на 60-тысячнике в США
ITF
30 сентября 2022, 23:42 |
699
1

Ее не остановить. Украинка продолжает удивлять на 60-тысячнике в США

Катерина Володько вышла в полуфинал турнира в Темплтоне

30 сентября 2022, 23:42 |
699
1
Ее не остановить. Украинка продолжает удивлять на 60-тысячнике в США
ФТУ. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) в четвертьфинале хардового 60-тысячника в Темплтоне (США) обыграла вторую сеяную турнира Юань Юэ (Китай, WTA 104).

ITF W60 Темплтон. Хард. 1/4 финала

Катерина Володько (Бондаренко) – Юань Юэ – 7:6 (7:5), 6:4

В 1/2 финала украинка встретится с победительницей матча Катажина Кава (Польша) – Робин Монтгомери (США).

Ранее украинка обыграла Робин Андерсон и Эльвину Калиеву.

Отметим, что Катерина также сыграет в полуфинале парного разряда вместе со своей партнершей Хироко Куватой (Япония).

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ITF Темплтон Юань Юэ Катерина Володько (Бондаренко) Хироко Кувата
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Источник Sport.ua
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Spectra
Ого! Сегодня 15 двойных, при двух упорных сета, и 4 ейса. Катя продолжай в том же духе!
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