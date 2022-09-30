Ее не остановить. Украинка продолжает удивлять на 60-тысячнике в США

Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) в четвертьфинале хардового 60-тысячника в Темплтоне (США) обыграла вторую сеяную турнира Юань Юэ (Китай, WTA 104).

ITF W60 Темплтон. Хард. 1/4 финала

Катерина Володько (Бондаренко) – Юань Юэ – 7:6 (7:5), 6:4

В 1/2 финала украинка встретится с победительницей матча Катажина Кава (Польша) – Робин Монтгомери (США).

Ранее украинка обыграла Робин Андерсон и Эльвину Калиеву.

Отметим, что Катерина также сыграет в полуфинале парного разряда вместе со своей партнершей Хироко Куватой (Япония).