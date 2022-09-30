Украинка Володько сыграет в парном полуфинале на турнире в США
Опытная украинка убедительна в Темплтон
36-летняя Катерина Володько вместе с Хироко Куватой из Японии одержала в четвертьфинале турнира серии ITF W60 в США победу над четвертыми сеяными – дуэтом Робин Андерсон и Рената Сарасуа.
ITF W60. Темплтон (США). Пары. Четвертьфинал
Катерина Володько/Хироко Кувата (Украина/Япония) – Робин Андерсон/Рената Сарасуа (США/Мексика, 4) – 6:4, 6:3
За путевку в финал розыгрыша Володько и Кувата теперь сразятся с японкой Нао Хибино и Сабриной Сантамарией из США, которые посеяны под вторым номером.
Напомним, в одиночном разряде турнира Катерина Володько успешно прошла стадию 1/8 финала.
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