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ATP
29 сентября 2022, 20:27 |
158
0

Украинец не смог выйти в полуфинал турнира в Израиле

Денис Молчанов и его напарник уступили в четвертьфинале парного разряда в Тель-Авиве

29 сентября 2022, 20:27 |
158
0
Украинец не смог выйти в полуфинал турнира в Израиле
Instagram. Денис Молчанов

Украинский теннисист Денис Молчанов и его напарник Франко Шкугор (Хорватия) в четвертьфинале турнира серии АТР 250 в Тель-Авиве (Израиль) проиграли Рохану Бопанне (Индия) и Матве Мидделкопу (Нидерланды).

АТР 250 Тель-Авив. Хард в помещении. Парный разряд. 1/4 финала

Денис Молчанов / Франко Шкугор – Рохан Бопанна / Матве Мидделкоп – 6:4, 6:7 (5:7), [5:10]

Отметим, что на финальном тай-брейке украинско-хорватская пара отыгралась со счета 1:5 на 5:5, но далее проиграла 5 поинтов подряд.

Ранее Денис и Франко выиграли у Бортолотти и Гомеса.

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ATP Тель-Авив Денис Молчанов Франко Шкугор Рохан Бопанна
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Источник Sport.ua
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