Украинец не смог выйти в полуфинал турнира в Израиле
Денис Молчанов и его напарник уступили в четвертьфинале парного разряда в Тель-Авиве
Украинский теннисист Денис Молчанов и его напарник Франко Шкугор (Хорватия) в четвертьфинале турнира серии АТР 250 в Тель-Авиве (Израиль) проиграли Рохану Бопанне (Индия) и Матве Мидделкопу (Нидерланды).
АТР 250 Тель-Авив. Хард в помещении. Парный разряд. 1/4 финала
Денис Молчанов / Франко Шкугор – Рохан Бопанна / Матве Мидделкоп – 6:4, 6:7 (5:7), [5:10]
Отметим, что на финальном тай-брейке украинско-хорватская пара отыгралась со счета 1:5 на 5:5, но далее проиграла 5 поинтов подряд.
Ранее Денис и Франко выиграли у Бортолотти и Гомеса.
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