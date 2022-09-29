Украинец не смог выйти в полуфинал турнира в Израиле

Украинский теннисист Денис Молчанов и его напарник Франко Шкугор (Хорватия) в четвертьфинале турнира серии АТР 250 в Тель-Авиве (Израиль) проиграли Рохану Бопанне (Индия) и Матве Мидделкопу (Нидерланды).

АТР 250 Тель-Авив. Хард в помещении. Парный разряд. 1/4 финала

Денис Молчанов / Франко Шкугор – Рохан Бопанна / Матве Мидделкоп – 6:4, 6:7 (5:7), [5:10]

Отметим, что на финальном тай-брейке украинско-хорватская пара отыгралась со счета 1:5 на 5:5, но далее проиграла 5 поинтов подряд.

Ранее Денис и Франко выиграли у Бортолотти и Гомеса.