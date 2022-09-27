ATP27 сентября 2022, 21:32 | Обновлено 27 сентября 2022, 21:40
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Украинский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Израиле
Денис Молчанов впервые выиграл матч на уровне АТР с февраля
27 сентября 2022, 21:32 | Обновлено 27 сентября 2022, 21:40
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Украинский теннисист Денис Молчанов вместе со своим напарником Франко Шкугором (Хорватия) выиграл стартовый матч на хардовом турнире серии АТР 250 в Тель-Авиве (Израиль).
АТР 250 Тель-Авив. Хард в зале. Пары. 1/8 финала
Денис Молчанов (Украина) / Франко Шкугор (Хорватия) – Марко Бортолотти (Италия) / Серхио Мартос Гомес (Испания) – 7:5, 3:6, [10:4]
Отметим, что эта победа стала первой для Дениса на уровне АТР с февраля 2022 года, когда он выиграл трофей в Марселе.
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