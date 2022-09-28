Лидер хорватского тенниса обыграл экс-чемпиона US Open в свой день рождения
Марин Чилич обыграл Доминика Тима в 1/8 финала турнира в Израиле
Первая ракетка Хорватии Марин Чилич (АТР 16) в трех сетах обыграл Доминика Тима (Австрия, ATP 173) в 1/8 финала хардового турнира в Тель-Авиве (Израиль).
АТР 250 Тель-Авив. Хард в помещении. 1/8 финала
Марин Чилич – Доминик Тим – 6:7 (6:8), 6:2, 6:4
Отметим, что сегодня, 28 сентября, Марин празднует свой 34-й день рождения. К слову, это первая победа Марина над Тимом в пяти матчах.
Доминик является чемпионом US Open 2020. В середине сезона в 2021 году Тим получил травму запястья и выбыл до 2022.
Далее Чилич сыграет с победителем матча Ботик Ван де Зандшульп (Нидерланды, ATP 35) – Лиам Броуди (Великобритания).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
27 сентября состоялись заключительные матчи группового раунда Лиги наций
Кто может заменить Петракова?