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ATP
28 сентября 2022, 23:26 | Обновлено 28 сентября 2022, 23:28
158
0

Лидер хорватского тенниса обыграл экс-чемпиона US Open в свой день рождения

Марин Чилич обыграл Доминика Тима в 1/8 финала турнира в Израиле

28 сентября 2022, 23:26 | Обновлено 28 сентября 2022, 23:28
158
0
Лидер хорватского тенниса обыграл экс-чемпиона US Open в свой день рождения
Instagram. Марин Чилич

Первая ракетка Хорватии Марин Чилич (АТР 16) в трех сетах обыграл Доминика Тима (Австрия, ATP 173) в 1/8 финала хардового турнира в Тель-Авиве (Израиль).

АТР 250 Тель-Авив. Хард в помещении. 1/8 финала

Марин Чилич Доминик Тим – 6:7 (6:8), 6:2, 6:4

Отметим, что сегодня, 28 сентября, Марин празднует свой 34-й день рождения. К слову, это первая победа Марина над Тимом в пяти матчах.

Доминик является чемпионом US Open 2020. В середине сезона в 2021 году Тим получил травму запястья и выбыл до 2022.

Далее Чилич сыграет с победителем матча Ботик Ван де Зандшульп (Нидерланды, ATP 35) – Лиам Броуди (Великобритания).

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Марин Чилич Доминик Тим ATP Тель-Авив
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Источник Sport.ua
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