Невероятный камбэк: Тим выиграл US Open, одолев Зверева на тай-брейке

27-летний австрийский теннисист Доминик Тим (№3 ATP) стал победителем US Open-2020. В финальном матче он в пяти сетах обыграл 23-летнего немца Александра Зверева (№7 ATP). Встреча продолжалась чуть более 4 часов.

Интересно, что Тим отыгрался с 0:2 по сетам. Более того, в пятой партии Зверев вел со счетом 5:3 и подавал на матч, но не сумел реализовать преимущество.

US Open. Финал

Доминик Тим (Австрия, 2) – Александр Зверев (Германия, 5) – 2:6, 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (8:6)

Отметим, что Зверев впервые сыграл в финале турниров Большого Шлема. Для Тима это был четвертый финал, но первая в карьере победа. За триумф на турнире австриец получит 3 млн долларов, а представитель Германии как финалист заработал 1,5 млн долларов.

Ранее Тим дважды уступал Рафаэлю Надалю на Ролан Гаррос, а также проиграл в этом году Новаку Джоковичу матч за титул на Открытом чемпионате Австралии.

Кроме того, этот матч стал десятой личной встречей Тима и Зверева на корте. Доминик одержал восьмую победу над Александром.