Невероятный камбэк: Тим выиграл US Open, одолев Зверева на тай-брейке

Австриец впервые в карьере выиграл турнир серии «Большого шлема»

  • 14.09.2020 03:20
  • 172 просмотра
  • 1 комментарий
Невероятный камбэк: Тим выиграл US Open, одолев Зверева на тай-брейке
© Twitter. Доминик Тим

27-летний австрийский теннисист Доминик Тим (№3 ATP) стал победителем US Open-2020. В финальном матче он в пяти сетах обыграл 23-летнего немца Александра Зверева (№7 ATP). Встреча продолжалась чуть более 4 часов.

Интересно, что Тим отыгрался с 0:2 по сетам. Более того, в пятой партии Зверев вел со счетом 5:3 и подавал на матч, но не сумел реализовать преимущество.

US Open. Финал
Доминик Тим (Австрия, 2) – Александр Зверев (Германия, 5) – 2:6, 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (8:6)

Отметим, что Зверев впервые сыграл в финале турниров Большого Шлема. Для Тима это был четвертый финал, но первая в карьере победа. За триумф на турнире австриец получит 3 млн долларов, а представитель Германии как финалист заработал 1,5 млн долларов.

Ранее Тим дважды уступал Рафаэлю Надалю на Ролан Гаррос, а также проиграл в этом году Новаку Джоковичу матч за титул на Открытом чемпионате Австралии.

Кроме того, этот матч стал десятой личной встречей Тима и Зверева на корте. Доминик одержал восьмую победу над Александром.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    maxno
    online
      maxno, 14.09.2020 03:41
    +1
    Доминик молодец характер и воля с тобой !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 14.09.2020 03:41
    +1
    Доминик молодец характер и воля с тобой !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
    Ссылка
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