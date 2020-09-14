ВИДЕО. Как Тим переломил ход матча со Зверевым и выиграл US Open

27-летний австрийский теннисист Доминик Тим (№3 ATP) стал победителем Открытого чемпионата США по теннису. В финальном матче он в пяти сетах обыграл 23-летнего немца Александра Зверева (№7 ATP).

Интересно, что Тим отыгрался с 0:2 по сетам. Более того, в пятой партии Зверев вел со счетом 5:3 и подавал на матч, но не сумел реализовать преимущество.