В воскресенье, 25 сентября, состоится матч 6-го тура группового раунда Лиги наций, в котором сборная Уэльса примет национальную команду Польши. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Уэльс

В июне команда Роберта Пейджа сумела оформить выход на чемпионат мира 2022, обыграв в финале плей-офф квалификации сборную Украины со счетом 1:0. Валлийцы создали гораздо меньше опасных моментов, однако сумели забить благодаря автоголу, сохранив при этом собственные ворота на замке.

В Лиге наций результаты Уэльса гораздо более скромные. Валлийцы имеют в активе лишь одно очко, добытое благодаря ничьей с Бельгией (1:1). Сохранить прописку в элитном дивизионе Уэльсу будет непросто, но шансы остаются. Для этого необходимо обыгрывать поляков с крупным счетом.

Польша

«Белые Орлы» мыслями уже также на Мундиале, куда, как и Уэльсу, им удалось квалифицироваться после стыковых матчей отборочного турнира. Перед чемпионатом мира осталось провести всего лишь один официальный поединок, и в нем будет решаться, в каком дивизионе Лиги наций Польша сыграет в следующем сезоне.

У поляков после пяти туров четыре очка в активе, а единственная победа была одержана как раз над Уэльсом (2:1) в первом круге. Так что в этой встрече команду Чеслава Михневича вполне устроит и ничейный исход, хотя наверняка они смогут добиться и большего успеха.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Польша в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.80 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Уэльс: Хеннесси – Уильямс, Мефам, Родон, Робертс, Норрингтон-Дэвис, Ампаду, Смит, Джонсон, Джеймс, Мур.

Польша: Щенсный – Кивиор, Глик, Беднарек, Залевски, Линетти, Крыховяк, Франковски, Зелиньски, Шиманский, Левандовски.

25 сентября, воскресенье