Лига наций26 сентября 2022, 01:20 | Обновлено 26 сентября 2022, 01:44
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Уэльс – Польша – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Лиги наций
26 сентября 2022, 01:20 | Обновлено 26 сентября 2022, 01:44
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В поединке заключительного тура группового раунда Лиги наций сборная Польши на выезде минимально выиграла у национальной команды Уэльса со счетом 1:0.
События матча
58’
ГОЛ ! Мяч забил Кароль Свидерский (Польша).
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