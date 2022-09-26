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Уэльс
25.09.2022, FT 0 : 1
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Лига наций
26 сентября 2022, 01:20 | Обновлено 26 сентября 2022, 01:44
56
0

Уэльс – Польша – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги наций

26 сентября 2022, 01:20 | Обновлено 26 сентября 2022, 01:44
56
0
Уэльс – Польша – 0:1. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке заключительного тура группового раунда Лиги наций сборная Польши на выезде минимально выиграла у национальной команды Уэльса со счетом 1:0.

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Кароль Свидерский (Польша).
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Источник MEGOGO
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