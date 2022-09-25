Сербия – Швеция – 4:1. Хет-трик Митровича. Видео голов и обзор матча

Вчера, 24 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций между сборными Сербии и Швеции. Хозяева поля уверенно обыграли шведов со счетом 4:1, а хет-трик на свой счет записал 28-летний форвард «Фулхэма» Александар Митрович.

Лига наций. 24 сентября

Лига В

Сербия – Швеция – 4:1

Голы: Митрович, 18, 45+1, 50, Лукич, 70 – Клаэссон, 15

Смотрите видеообзор матча: