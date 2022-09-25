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Лига наций
Сербия
24.09.2022, FT 4 : 1
Швеция
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Лига наций
25 сентября 2022, 04:45 |
34
0

Сербия – Швеция – 4:1. Хет-трик Митровича. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций

25 сентября 2022, 04:45 |
34
0
Сербия – Швеция – 4:1. Хет-трик Митровича. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Митрович

Вчера, 24 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций между сборными Сербии и Швеции. Хозяева поля уверенно обыграли шведов со счетом 4:1, а хет-трик на свой счет записал 28-летний форвард «Фулхэма» Александар Митрович.

Лига наций. 24 сентября

Лига В

Сербия – Швеция – 4:1

Голы: Митрович, 18, 45+1, 50, Лукич, 70 – Клаэссон, 15

Смотрите видеообзор матча:

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Саша Лукич (Сербия).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Клаэссон (Швеция).
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Александар Митрович Лига наций видео голов и обзор сборная Сербии по футболу сборная Швеции по футболу
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Источник Sport.ua
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