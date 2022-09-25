Лига наций25 сентября 2022, 04:45 |
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Сербия – Швеция – 4:1. Хет-трик Митровича. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций
25 сентября 2022, 04:45 |
34
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Вчера, 24 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций между сборными Сербии и Швеции. Хозяева поля уверенно обыграли шведов со счетом 4:1, а хет-трик на свой счет записал 28-летний форвард «Фулхэма» Александар Митрович.
Лига наций. 24 сентября
Лига В
Сербия – Швеция – 4:1
Голы: Митрович, 18, 45+1, 50, Лукич, 70 – Клаэссон, 15
Смотрите видеообзор матча:
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Саша Лукич (Сербия).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Клаэссон (Швеция).
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