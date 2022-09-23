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Лига наций
Сербия
24.09.2022 21:45 - : -
Швеция
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Лига наций
23 сентября 2022, 16:03 | Обновлено 23 сентября 2022, 16:04
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0

Сербия – Швеция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Нашим «сине-желтым» друзьям нужна поддержка

23 сентября 2022, 16:03 | Обновлено 23 сентября 2022, 16:04
61
0
Сербия – Швеция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 24 июня, в Белграде на стадионе «Райко Митич» состоится матч пятого тура Лиги наций УЕФА, в котором в рамках лиги B4 сыграют Сербия и Швеция. Стартовый свисток рефери Георгия Кабакова из Пловдива (Болгария) прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Сербия


Национальная сборная Сербии стартовала на групповом этапе третьего в истории розыгрыша Лиги наций с поражения от Норвегии (0:1), и тогда абсолютно четко вырисовывалась прогнозируемая картина с борьбой двух скандинавских сборных между собой за выход в дивизион A. «Сверла» полностью оправдали ставку на себя, однако Швеция в итоге не только оказалась позади коллектива Драгана Стойковича, но и вовсе на данный момент рискует оказаться в третьей по силе дивизионе. Сербия успела к сегодняшнему дню набрать семь очков и сейчас сама является хозяйкой собственной судьбы.

Сценариев у «белых орлов» существует сразу три, причем крайние из них будет реализовать в одинаковой степени сложно. Речь идет о победе в группе, для чего необходимо победить обоих скандинавских представителей в оставшихся турах, или же вылете в дивизион C, для чего нужно полноценное перерождение Словении и окончательный крах Швеции. Имея опыт наблюдений за сборной Сербии еще со времен недавних противостояний против Украины, можно сделать вывод, что коллектив Стойковича скорее согласится на золотую середину.

Швеция


Тем временем футболисты Янне Андерсона могут винить исключительно сами себя как за отсутствие перспектив повышения в классе, так и за отсутствие путевки на грядущий чемпионат мира-2022 в Катаре. К слову, из данного квартета на мундиаль поедет только Сербия, на которую вряд ли кто мог сделать ставку еще в момент жеребьевки группового этапа Лиги наций. Шведы проиграли три из четырех встреч в июне, однако могут утешить себя тем, что уже успели отстреляться в принципиальных региональных противостояниях против Норвегии (1:2 и 2:3 соответственно).

Забраться на первую строчку коллективу Андерсона уже не суждено, однако вылететь в третий дивизион он все равно еще может. В последнем туре «сине-желтые» будут играть против Словении, что оставляет практически все козыри в их руках. Достаточно велика вероятность того, что результата предстоящего матча Швеции не хватит для того, чтобы превратить домашний матч в формальность, поэтому, если гости не смогут зацепиться за гол в первом тайме, то скорее всего предпочтут сохранить паритет против команды, которая уже успела подпортить им репутацию на их поле (0:1).

Ориентировочные составы


Сербия: В. Милинкович-Савич – С. Митрович, Велькович, Павлович – Костич, Гудель, Лукич, Лазович – Тадич, С. Милинкович-Савич – А. Митрович.

Швеция: Ольсен – Аугустинссон, Хейн, Линделеф, Андерссон – Форсберг, Сванберг, Олссон, Кулусевски – Дьекереш, Эланга.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке команды не забьют много голов. Нашей ставкой будет позиция – Швеция не проиграет и ТМ 3.5 с коэффициентом 2.41 по линии Parimatch.

24 сентября, суббота

Сербия – Швеция
Белград. «Райко Митич». 21:45
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Георгий Кабаков (Пловдив, Болгария)
Прогноз Sport.ua – 1:1
Parimatch
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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