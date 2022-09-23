Луи ВАН ГАЛЬ: «Не пропустить от Левандовски – это нечто очень позитивное»

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Галь прокоментував перемогу над Польщею (2:0) у 5-му турі Ліги націй:

«Це було серйозним випробуванням для нас, оскільки ми грали проти таких топових нападників, як Левандовськи та Мілік, але ми пройшли це випробування з дуже добрим результатом. Я дуже задоволений тим, як ми зіграли сьогодні ввечері. Ми домінували та грали так, як я хотів, щоб ми грали.

Я сказав своїм гравцям, що хочу від них більшого тиску загалом – не лише на нашій половині поля, а й на половині суперника. Вони це зробили. Ось чому Польщі було так важко грати проти нас. Я дуже задоволений тим, як ми грали у обороні. Не пропустити у грі проти Левандовськи та Міліка – це щось дуже позитивне».

Захисник збірної Польщі Бартош Берешинськи зазначив:

«Давайте будемо відвертими: у цій грі домінували Нідерланди. У нас було кілька хороших моментів у другому таймі, особливо на початку, але пари хороших хвилин у таких іграх недостатньо».