Лига наций
22.09.2022, FT 0 : 2
Лига наций23 сентября 2022, 01:23 | Обновлено 23 сентября 2022, 01:49
36
0
Польша – Нидерланды – 0:2. Левандовски на сухом пайке. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций
23 сентября 2022, 01:23 | Обновлено 23 сентября 2022, 01:49
36
0
В матче 5-го тура Лиги наций Польша дома проиграла Нидерландам (0:2).
У хозяев поля Роберт Левандовски не сумел отличиться результативными действиями.
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций.
Польша – Нидерланды – 0:2. Видео голов и обзор матча
Голы: Гакпо, 13, Бергвейн, 60.
ГОЛ! 1:0. Гакпо, 13 мин.
ГОЛ! 2:0. Бергвейн, 60 мин.
События матча
60’
ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергвейн (Нидерланды).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Нидерланды).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 сентября 2022, 21:27 0
Гомес Феррейра и Гомес Де Соуза помогут днепровскому клубу
Бокс | 22 сентября 2022, 12:55 0
Александру помогла вера в то, что эта победа нужна не только ему
Футбол | 22.09.2022, 19:50
Футбол | 22.09.2022, 18:21
Бокс | 22.09.2022, 12:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.09.2022, 23:43 106
21.09.2022, 12:40 5
22.09.2022, 13:40
21.09.2022, 16:49
21.09.2022, 03:40 2
22.09.2022, 00:47 9
22.09.2022, 11:42 44
21.09.2022, 04:45