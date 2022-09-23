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Лига наций
Польша
22.09.2022, FT 0 : 2
Нидерланды
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Лига наций
23 сентября 2022, 01:23 | Обновлено 23 сентября 2022, 01:49
36
0

Польша – Нидерланды – 0:2. Левандовски на сухом пайке. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций

23 сентября 2022, 01:23 | Обновлено 23 сентября 2022, 01:49
36
0
Польша – Нидерланды – 0:2. Левандовски на сухом пайке. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В матче 5-го тура Лиги наций Польша дома проиграла Нидерландам (0:2).

У хозяев поля Роберт Левандовски не сумел отличиться результативными действиями.

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций.

Польша – Нидерланды – 0:2. Видео голов и обзор матча

Голы: Гакпо, 13, Бергвейн, 60.

ГОЛ! 1:0. Гакпо, 13 мин.

ГОЛ! 2:0. Бергвейн, 60 мин.

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергвейн (Нидерланды).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Нидерланды).
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Источник Sport.ua
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