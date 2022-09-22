Польша - Нидерланды. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

В четверг, 22 сентября, в Варшаве на поле Национального стадиона, вместимостью 58 580 зрителей, состоится матч 5-го тура Лиги наций УЕФА в группе 4 Дивизиона А, в котором сборная Польши примет сборную Нидерландов. Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Польша

Подопечные 52-летнего Чеслава Михневича в настоящий момент в турнирной таблице квартета 4 элитного дивизиона розыгрыша Лиги наций УЕФА занимают 3 место. В 4 матчах они набрали 4 очка. Впереди поляков идут Нидерланды (10 пунктов) и Бельгия (7), позади – команда Уэльса (1 балл).

Стартовали в розыгрыши «белые орлы» с победы на своем поле над валлийцами – 2:1. А затем команда вошла в полосу встреч без побед. Открыла ее гостевое фиаско со счетом 1:6 в гостях у бельгийцев. Затем последовала ничья 2:2 с нидерландцами на их поле. А в крайнем на сегодня матче сборная Польши дома уступила команде Бельгии – 0:1.

Предстоящие матчи в Лиге наций для сборной Польши – это один из этапов подготовки к предстоящему чемпионату мира, который примет Катар. Поляки, как известно, в финале отборочного плей-офф смогли обыграть команду Швеции – 2:0. Полуфинал команда Михневича преодолела без боя, так как ей оппонировать в нем должна была сборная рашистов, которая схлопотала бан за оккупационную войну армии и руководства своей страны в Украине. Поляки игры на катарских полях начнут в группе вместе с Аргентиной, Саудовской Аравией и Мексикой.

Нидерланды

Коллектив Луи ван Гала единолично лидирует в таблице своей группы Лиги наций. В 4 матчах он набрал 10 очков, еще ни разу не познав горечи неудач.

Стартовали «оранжевые» с победы на выезде над Бельгией (4:1), а продолжили выигрышем у Уэльса на его поле со счетом 2:1. Затем состоялась домашняя ничья 2:2 в противостоянии с Польшей, на смену которой пришла победа 3:2 в родных стенах над Уэльсом. Нетрудно высчитать, что победа над Польшей в предстоящем матче при невыигрыше Бельгии дома у Уэльса откроет перед командой ван Гала двери в плей-офф Лиги наций. Досрочно.

Но вряд ли такой позитивный расклад уменьшит в стане нидерландской сборной градус эмоций, ведь ее в этом году еще ждет финальная часть ЧМ-2022. В группе мундиаля «оранжевые» сыграют с Катаром, Эквадором и Сенегалом.

Ориентировочные составы

Польша: Щенсны – Берешиньски, Глик, Беднарек, Реца, Крыховяк, Линетти, Франковски, Зелиньски, Залевски, Левандовски.

Нидерланды: Силлессен – Де Врей, ван Дейк, де Лигт, Думфрис, Бергхюйс, Копмайнерс, Де Йонг, Маласия, Депай, Гакпо.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.06 по линии Parimatch.

22 сентября, четверг