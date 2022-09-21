В четверг, 22 июня, в Загребе на стадионе «Максимир» состоится матч пятого тура Лиги наций УЕФА, в котором в рамках лиги A1 сыграют Хорватия и Дания. Стартовый свисток рефери Давиде Массы из Империи (Италия) прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Хорватия



Группа A1 по своему составу участников считалась достаточно сильной еще в момент оглашения результатов жеребьевки, однако увидеть по итогам четырех туров действующих чемпионов мира на последнем месте квартета никто не ожидал. Национальная команда Хорватии стала первой, кто поставил сразу две подножки Франции (1:1 и 1:0 соответственно), и теперь достаточно уверенно претендует на выход из группы. Задачу минимум – избежать вылета в низший дивизион – команда Златко Далича может решить уже по итогам предстоящего тура, и при этом она не нуждается в обязательной победе.

Однако есть за этой внешней легкостью достижения результатов «клетчатыми» и достаточно тревожный момент. Хорватия критически мало забивает – всего три гола при четырех пропущенных – что может стать определяющим в ее дальнейшей борьбе за выход из группы. Впрочем, осенний цикл для команды Далича все равно будет не о перспективе выиграть Лигу наций УЕФА, а о том, как бы как можно более качественно выступить на чемпионате мира-2022 в Катаре, где в ее группе будут мощные бельгийцы и непредсказуемые Марокко и Канада.

Дания



Представители Скандинавии в группе на мундиале сразятся против Туниса, Австралии и все той же Франции, для подготовки к битве против которой прекрасно подойдет заключительный матч основного раунда Лиги наций. По состоянию на данный момент, нет совершенно никакой уверенности в том, что французы будут задавать темп на групповом раунде предстоящего чемпионата мира, так как футболисты Каспера Хьюлманда попросту не оставляют им никаких шансов в турнире товарищеского характера.

«Алая гвардия» – абсолютный лидер своей группы по итогам предыдущих матчей, за время которых они уступили лишь своему будущему сопернику. Очевидно, что для эффектна полного доминирования «датскому динамиту» не хватает только взять реванш, который, к тому же, сделает абсолютной формальностью заключительный тур. В пользу Дании также будет говорить ее результативность, которая превышает показатели всех остальных соперников по квартету – шесть голов при трех пропущенных. Однако опыт противостоянии против Хорватии образа XXI века абсолютно не подтверждает вероятность успеха команды Хьюлманда (3 поражения).

Ориентировочные составы



Хорватия: Ливакович – Соса, Вида, Гвардиол, Юранович – Брозович – Влашич, Ковачич, Модрич, Пашалич – Крамарич.

Дания: Шмайхель – Андерсен, Нельсон, А. Кристенсен – Мехле, Эриксен, Хойбьерг, Р. Кристенсен – Ольсен, Брайтвейт, Дамсгор.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке команды покажут малорезультативный футбол. Нашей ставкой будет позиция – Дания не проиграет и ТМ3.5 с коэффициентом 1.92 по линии Parimatch.

22 июня, четверг