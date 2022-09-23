В матче 5-го тура Лиги наций Хорватия дома обыграла Данию (2:1) и вышла на первое место в группе.

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций.

Хорватия – Дания – 2:1. Битва за первое место. Видео голов и обзор матча

Голы: Соса, 49, Майер, 79 – Эриксен, 77.