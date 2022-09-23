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Хорватия
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Лига наций
23 сентября 2022, 03:12 | Обновлено 23 сентября 2022, 03:57
60
0

Хорватия – Дания – 2:1. Битва за первое место. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций

23 сентября 2022, 03:12 | Обновлено 23 сентября 2022, 03:57
60
0
Хорватия – Дания – 2:1. Битва за первое место. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура Лиги наций Хорватия дома обыграла Данию (2:1) и вышла на первое место в группе.

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций.

Хорватия – Дания – 2:1. Битва за первое место. Видео голов и обзор матча

Голы: Соса, 49, Майер, 79 – Эриксен, 77.

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Ловро Майер (Хорватия).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Эриксен (Дания).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Борна Соса (Хорватия).
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Лига наций видео голов и обзор Хорватия - Дания сборная Хорватии по футболу сборная Дании по футболу
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Источник Sport.ua
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