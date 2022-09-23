Лига наций23 сентября 2022, 03:12 | Обновлено 23 сентября 2022, 03:57
60
0
Хорватия – Дания – 2:1. Битва за первое место. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций
23 сентября 2022, 03:12 | Обновлено 23 сентября 2022, 03:57
60
0
В матче 5-го тура Лиги наций Хорватия дома обыграла Данию (2:1) и вышла на первое место в группе.
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций.
Хорватия – Дания – 2:1. Битва за первое место. Видео голов и обзор матча
Голы: Соса, 49, Майер, 79 – Эриксен, 77.
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Ловро Майер (Хорватия).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Эриксен (Дания).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Борна Соса (Хорватия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 сентября 2022, 11:40 15
Сердар Дурсун хочет играть в команде, где он будет игроком стартового состава
Футбол | 22 сентября 2022, 20:50 3
Новичок «Динамо» прокомментировал переход в киевский клуб
Бокс | 22.09.2022, 12:55
Футбол | 22.09.2022, 18:23
Футбол | 23.09.2022, 00:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.09.2022, 12:20 1
21.09.2022, 04:45
21.09.2022, 11:27 14
22.09.2022, 11:42 44
22.09.2022, 13:40
22.09.2022, 01:23 44
22.09.2022, 01:00
21.09.2022, 12:40 5