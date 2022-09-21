Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Проиграла и в паре. Украинская теннисистка провалилась на турнире в США
ITF
21 сентября 2022, 10:20 | Обновлено 21 сентября 2022, 10:21
368
0

Проиграла и в паре. Украинская теннисистка провалилась на турнире в США

Катерина Володько уступила в двух матчах подряд на 60-тысячнике в Берклине

21 сентября 2022, 10:20 | Обновлено 21 сентября 2022, 10:21
368
0
Проиграла и в паре. Украинская теннисистка провалилась на турнире в США
ФТУ. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) проиграла парный матч 1/8 финала на хардовом 60-тысячнике в Берклине (США)

ITF W60 Берклин. Хард. Пары. 1/8 финала

Катерина Володько (Украина) / Хироко Кувата (Япония) – Джада Мэй Харт (США) / Рашида Макаду (США) – 6:4, 3:6, [8:10]

Отметим, что ранее Катерина проиграла в 1-м раунде квалификации к одиночному разряду на этом турнире.

По теме:
35-летняя украинская теннисистка неудачно стартовала на турнире в США
Без финала. Володько проиграла в паре на турнире в Португалии
Володько пробилась в парный полуфинал на турнире в Португалии
ITF Берклин Хироко Кувата Катерина Володько (Бондаренко)
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Рафаэль Надаль поздравил Испанию с победой на Евробаскете-2022
Теннис | 21 сентября 2022, 08:05 0
ВИДЕО. Рафаэль Надаль поздравил Испанию с победой на Евробаскете-2022
ВИДЕО. Рафаэль Надаль поздравил Испанию с победой на Евробаскете-2022

Легендарный испанский теннисист порадовался за своих соотечественников

УЕФА предупредил и оштрафовал Петракова по жалобе рашистов
Футбол | 20 сентября 2022, 16:18 19
УЕФА предупредил и оштрафовал Петракова по жалобе рашистов
УЕФА предупредил и оштрафовал Петракова по жалобе рашистов

По словам Андрея Павелко, УАФ оплатит за тренера незначительный штраф

Травма Шапаренко. Катастрофа для Динамо и проблемы для сборной Украины
Футбол | 21.09.2022, 09:25
Травма Шапаренко. Катастрофа для Динамо и проблемы для сборной Украины
Травма Шапаренко. Катастрофа для Динамо и проблемы для сборной Украины
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 21.09.2022, 03:40
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «А что вы ожидали? Нас и от ЧМ-2026 отстранят»
Футбол | 21.09.2022, 07:40
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «А что вы ожидали? Нас и от ЧМ-2026 отстранят»
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «А что вы ожидали? Нас и от ЧМ-2026 отстранят»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вацко предположил, кто может заменить Луческу в Динамо
Вацко предположил, кто может заменить Луческу в Динамо
19.09.2022, 18:53 14
Футбол
Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
20.09.2022, 05:59 1
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Михайлюк подписал контракт с Нью-Йорк Никс
ОФИЦИАЛЬНО. Михайлюк подписал контракт с Нью-Йорк Никс
19.09.2022, 10:20 10
Баскетбол
Юрий ВИРТ: «Пообщались с Довбиком, поняли друг друга»
Юрий ВИРТ: «Пообщались с Довбиком, поняли друг друга»
19.09.2022, 17:31 10
Футбол
ФОТО. Это что за ***ня? Конопля увидел в Берлине российский флаг
ФОТО. Это что за ***ня? Конопля увидел в Берлине российский флаг
19.09.2022, 11:57 11
Футбол
Источник: Ливерпуль включился в гонку за Мудриком
Источник: Ливерпуль включился в гонку за Мудриком
19.09.2022, 20:25 25
Футбол
ФОТО. Жена Усика похвасталась пышной грудью в глубоком декольте
ФОТО. Жена Усика похвасталась пышной грудью в глубоком декольте
20.09.2022, 12:38 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности