ITF21 сентября 2022, 10:20 | Обновлено 21 сентября 2022, 10:21
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Проиграла и в паре. Украинская теннисистка провалилась на турнире в США
Катерина Володько уступила в двух матчах подряд на 60-тысячнике в Берклине
21 сентября 2022, 10:20 | Обновлено 21 сентября 2022, 10:21
368
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Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) проиграла парный матч 1/8 финала на хардовом 60-тысячнике в Берклине (США)
ITF W60 Берклин. Хард. Пары. 1/8 финала
Катерина Володько (Украина) / Хироко Кувата (Япония) – Джада Мэй Харт (США) / Рашида Макаду (США) – 6:4, 3:6, [8:10]
Отметим, что ранее Катерина проиграла в 1-м раунде квалификации к одиночному разряду на этом турнире.
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