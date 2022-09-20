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  4. 35-летняя украинская теннисистка неудачно стартовала на турнире в США
ITF
20 сентября 2022, 07:24 |
733
0

35-летняя украинская теннисистка неудачно стартовала на турнире в США

Катерина Володько в двух сетах уступила представительнице Австралии

20 сентября 2022, 07:24 |
733
0
35-летняя украинская теннисистка неудачно стартовала на турнире в США
ФТУ. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) в 1-м раунде квалификации хардового 60-тысячника в Берклине проиграла в 2-х сетах Валентине Иванов (Австралия, WTA 1128).

ITF W60 Берклей (США). Хард. Квалификация

Катерина Володько (Украина) – Валентина Иванов (Австралия) – 5:7, 6:7 (3:7)

Катерина продолжит борьбу на этом турнире, но уже в парном разряде. Вместе с японской теннисисткой Хирокой Кувато она сыграет против дуэта Джада Мэй Харт (США) / Рашида Макаду (США).

Отметим, что ранее Володько сыграла в полуфинале парного хардового фьючерса в Португалии, но не смогла пробиться в финал.

По теме:
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Катерина Володько (Бондаренко) ITF Берклин
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Источник Sport.ua
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