35-летняя украинская теннисистка неудачно стартовала на турнире в США

Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) в 1-м раунде квалификации хардового 60-тысячника в Берклине проиграла в 2-х сетах Валентине Иванов (Австралия, WTA 1128).

ITF W60 Берклей (США). Хард. Квалификация

Катерина Володько (Украина) – Валентина Иванов (Австралия) – 5:7, 6:7 (3:7)

Катерина продолжит борьбу на этом турнире, но уже в парном разряде. Вместе с японской теннисисткой Хирокой Кувато она сыграет против дуэта Джада Мэй Харт (США) / Рашида Макаду (США).

Отметим, что ранее Володько сыграла в полуфинале парного хардового фьючерса в Португалии, но не смогла пробиться в финал.