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ITF
17 сентября 2022, 08:45 | Обновлено 17 сентября 2022, 08:46
66
0

Без финала. Володько проиграла в паре на турнире в Португалии

Украинская теннисистка уступила в полуфинальном парном матче

17 сентября 2022, 08:45 | Обновлено 17 сентября 2022, 08:46
66
0
Без финала. Володько проиграла в паре на турнире в Португалии
ФТУ. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) не смогла выйти в парный полуфинал на хардовом 60-тысячнике в Калдаш-да-Раинье (Португалия).

ITF W60 Калдаш-де-Раинья. Пары. 1/2 финала

Катерина Бондаренко (Укриана) / Хироко Кувата (Япония) – Адриана Реми (США) / Анна Синклер Роджерс (США) – 4:6, 3:6

Отметим, что в одиночном разряде Катерина не смогла пройти сито отбора к основной сетке.

В начале сентября Бондаренко играла в финале хардового фьючерса, также в Португалии, но упустила преимщество в третьем сете и проиграла.

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ITF Калдаш-да-Раинья Катерина Володько (Бондаренко) Хироко Кувата
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Источник Sport.ua
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