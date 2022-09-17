Без финала. Володько проиграла в паре на турнире в Португалии

Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) не смогла выйти в парный полуфинал на хардовом 60-тысячнике в Калдаш-да-Раинье (Португалия).

ITF W60 Калдаш-де-Раинья. Пары. 1/2 финала

Катерина Бондаренко (Укриана) / Хироко Кувата (Япония) – Адриана Реми (США) / Анна Синклер Роджерс (США) – 4:6, 3:6

Отметим, что в одиночном разряде Катерина не смогла пройти сито отбора к основной сетке.

В начале сентября Бондаренко играла в финале хардового фьючерса, также в Португалии, но упустила преимщество в третьем сете и проиграла.