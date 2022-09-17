Без финала. Володько проиграла в паре на турнире в Португалии
Украинская теннисистка уступила в полуфинальном парном матче
Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) не смогла выйти в парный полуфинал на хардовом 60-тысячнике в Калдаш-да-Раинье (Португалия).
ITF W60 Калдаш-де-Раинья. Пары. 1/2 финала
Катерина Бондаренко (Укриана) / Хироко Кувата (Япония) – Адриана Реми (США) / Анна Синклер Роджерс (США) – 4:6, 3:6
Отметим, что в одиночном разряде Катерина не смогла пройти сито отбора к основной сетке.
В начале сентября Бондаренко играла в финале хардового фьючерса, также в Португалии, но упустила преимщество в третьем сете и проиграла.
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