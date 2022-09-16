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ЛНЗ
16.09.2022, FT 1 : 0
Полтава
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Украина. Первая лига
16 сентября 2022, 16:19 | Обновлено 16 сентября 2022, 16:24
93
0

ЛНЗ минимально выиграл у Полтавы

Черкасский клуб одержал вторую победу подряд

16 сентября 2022, 16:19 | Обновлено 16 сентября 2022, 16:24
93
0
ЛНЗ минимально выиграл у Полтавы
ФК ЛНЗ

В матче 4-го тура группы Б чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги ЛНЗ минимально выиграл у «Полтавы».

Единственный гол на 19-й минуте встречи забил Никита Полюлях. Для черкасского клуба это вторая победа подряд.

Первая лига. Группа Б. 4-й тур

ЛНЗ – «Полтава» – 1:0
Гол: Полюлях (19)

Турнирная таблица Первой лиги

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Источник Sport.ua
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