Украина. Первая лига16 сентября 2022, 16:19 | Обновлено 16 сентября 2022, 16:24
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ЛНЗ минимально выиграл у Полтавы
Черкасский клуб одержал вторую победу подряд
16 сентября 2022, 16:19 | Обновлено 16 сентября 2022, 16:24
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В матче 4-го тура группы Б чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги ЛНЗ минимально выиграл у «Полтавы».
Единственный гол на 19-й минуте встречи забил Никита Полюлях. Для черкасского клуба это вторая победа подряд.
Первая лига. Группа Б. 4-й тур
ЛНЗ – «Полтава» – 1:0
Гол: Полюлях (19)
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