В матче 4-го тура группы Б чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги ЛНЗ минимально выиграл у «Полтавы».

Единственный гол на 19-й минуте встречи забил Никита Полюлях. Для черкасского клуба это вторая победа подряд.

Первая лига. Группа Б. 4-й тур

ЛНЗ – «Полтава» – 1:0

Гол: Полюлях (19)

Турнирная таблица Первой лиги