Украина. Первая лига16 сентября 2022, 15:00 | Обновлено 16 сентября 2022, 15:18
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ЛНЗ – Полтава, Эпицентр – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 сентября в 13:00 и 15:00 матчи 4-го тура Первой лиги
16 сентября 2022, 15:00 | Обновлено 16 сентября 2022, 15:18
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16 сентября проходят стартовые матчи 4-го тура Первой лиги.
Первая лига, 4-й тур
13:00. ЛНЗ Черкассы – Полтава
Матч был приостановлен на 5-й минуте из-за воздушной тревоги.
15:00. Эпицентр Каменец-Подольский – ФСК Мариуполь
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