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Чемпионат Украины
Эпицентр
12 0 : 0
ФСК Мариуполь
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Украина. Первая лига
16 сентября 2022, 15:00 | Обновлено 16 сентября 2022, 15:18
369
0

ЛНЗ – Полтава, Эпицентр – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 сентября в 13:00 и 15:00 матчи 4-го тура Первой лиги

16 сентября 2022, 15:00 | Обновлено 16 сентября 2022, 15:18
369
0
ЛНЗ – Полтава, Эпицентр – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЛНЗ

16 сентября проходят стартовые матчи 4-го тура Первой лиги.

Первая лига, 4-й тур

13:00. ЛНЗ Черкассы – Полтава

Матч был приостановлен на 5-й минуте из-за воздушной тревоги.

15:00. Эпицентр Каменец-Подольский – ФСК Мариуполь

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ЛНЗ Черкассы Полтава Первая лига Украины смотреть онлайн чемпионат Украины по футболу Эпицентр Каменец-Подольский ФСК Мариуполь
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Источник Sport.ua
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