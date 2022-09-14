Проиграл в одиночке, но выиграл пару. Украинский юниор стартовал в Мадриде

Украинский теннисист Илья Максимчук сыграл в 1/16 финала грунтового 25-тысячника в Мадриде (Испания). К сожалению, дальше прошел его соперник – Луис Диего Виллальпандо Чавес (Боливия).

Отметим, что во 2-м сете 18-летний украинец вернулся в игру со счета 2:5, но не смог забрать 9-й гейм на своей подаче со счета 30:0.

ITF M25 Мадрид. Грунт. 1/16 финала

Илья Максимчук – Луис Диего Виллальпандо Чавес – 6:3, 4:6, 1:6

Ранее Илья успешно выиграл все 3 матчи квалификации к этому турниру.

Далее Максимчук вышел играть 1/8 финала в парном разряде вместе с Дали Бланшем (США) против Давида Хорды (Испания) и Дигвиджая Сингха (Индия). По итогу украинско-американская пара выиграла матч в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, [10:7]. Далее африканская пара Назим Махлуф (Алжир) и Ламин Вахаб (Марокко).