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ITF
14 сентября 2022, 10:01 |
44
0

Проиграл в одиночке, но выиграл пару. Украинский юниор стартовал в Мадриде

Илья Максимчук прошел в четвертьфинал парного 25-тысячника

14 сентября 2022, 10:01 |
44
0
Проиграл в одиночке, но выиграл пару. Украинский юниор стартовал в Мадриде
ФТУ. Илья Максимчук

Украинский теннисист Илья Максимчук сыграл в 1/16 финала грунтового 25-тысячника в Мадриде (Испания). К сожалению, дальше прошел его соперник – Луис Диего Виллальпандо Чавес (Боливия).

Отметим, что во 2-м сете 18-летний украинец вернулся в игру со счета 2:5, но не смог забрать 9-й гейм на своей подаче со счета 30:0.

ITF M25 Мадрид. Грунт. 1/16 финала

Илья Максимчук – Луис Диего Виллальпандо Чавес – 6:3, 4:6, 1:6

Ранее Илья успешно выиграл все 3 матчи квалификации к этому турниру.

Далее Максимчук вышел играть 1/8 финала в парном разряде вместе с Дали Бланшем (США) против Давида Хорды (Испания) и Дигвиджая Сингха (Индия). По итогу украинско-американская пара выиграла матч в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, [10:7]. Далее африканская пара Назим Махлуф (Алжир) и Ламин Вахаб (Марокко).

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Источник Sport.ua
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