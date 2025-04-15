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ITF
15 апреля 2025, 07:25 | Обновлено 15 апреля 2025, 07:38
147
0

Украинская теннисистка сыграет в основной сетке турнира в Мадриде

Вероника Подрез квалифицировалась в основную стадию турнира ITF W100 в Испании

15 апреля 2025, 07:25 | Обновлено 15 апреля 2025, 07:38
147
0
Украинская теннисистка сыграет в основной сетке турнира в Мадриде
Instagram. Вероника Подрез

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 435) квалифицировалась в основную сетку грунтового турнира ITF W100 в Мадриде (Испания).

На стадии квалификации из-за дождя 18-летней украинке пришлось провести два поединка в один день. В полуфинале Вероника, получившая пятый номер посева, переиграла испанку Аманду Монтес Хагани (без рейтинга WTA). В финальном матче она без проблем справилась в двух сетах с Араван Резаи (WTA 816) из Франции.

ITF W100, Мадрид. Грунт

Квалификация (полуфинал)

Вероника Подрез (Украина) [5] – Аманда Монтес Хагани (Испания) – 6:2, 6:4

Квалификация (финал)

Вероника Подрез (Украина) [5] – Араван Резаи (Франция) – 6:1, 6:3

В 1/16 финала Вероника Подрез сыграет с пятой сеяной Хлоэ Паке (WTA 123) из Франции.

18-летняя украинка второй раз подряд пробилась в основную сетку турниров уровня W100. На прошлой неделе Вероника квалифицировалась в основную стадию турнира ITF W100 в Сарагосе (Испания).

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18-летняя Вероника Подрез пробилась в основную сетку турнира в Сарагосе
ITF Мадрид Вероника Подрез Араван Резаи Хлоэ Паке
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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