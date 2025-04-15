Украинская теннисистка сыграет в основной сетке турнира в Мадриде

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 435) квалифицировалась в основную сетку грунтового турнира ITF W100 в Мадриде (Испания).

На стадии квалификации из-за дождя 18-летней украинке пришлось провести два поединка в один день. В полуфинале Вероника, получившая пятый номер посева, переиграла испанку Аманду Монтес Хагани (без рейтинга WTA). В финальном матче она без проблем справилась в двух сетах с Араван Резаи (WTA 816) из Франции.

ITF W100, Мадрид. Грунт

Квалификация (полуфинал)

Вероника Подрез (Украина) [5] – Аманда Монтес Хагани (Испания) – 6:2, 6:4

Квалификация (финал)

Вероника Подрез (Украина) [5] – Араван Резаи (Франция) – 6:1, 6:3

В 1/16 финала Вероника Подрез сыграет с пятой сеяной Хлоэ Паке (WTA 123) из Франции.

18-летняя украинка второй раз подряд пробилась в основную сетку турниров уровня W100. На прошлой неделе Вероника квалифицировалась в основную стадию турнира ITF W100 в Сарагосе (Испания).