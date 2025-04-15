Украинская теннисистка сыграет в основной сетке турнира в Мадриде
Вероника Подрез квалифицировалась в основную стадию турнира ITF W100 в Испании
Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 435) квалифицировалась в основную сетку грунтового турнира ITF W100 в Мадриде (Испания).
На стадии квалификации из-за дождя 18-летней украинке пришлось провести два поединка в один день. В полуфинале Вероника, получившая пятый номер посева, переиграла испанку Аманду Монтес Хагани (без рейтинга WTA). В финальном матче она без проблем справилась в двух сетах с Араван Резаи (WTA 816) из Франции.
ITF W100, Мадрид. Грунт
Квалификация (полуфинал)
Вероника Подрез (Украина) [5] – Аманда Монтес Хагани (Испания) – 6:2, 6:4
Квалификация (финал)
Вероника Подрез (Украина) [5] – Араван Резаи (Франция) – 6:1, 6:3
В 1/16 финала Вероника Подрез сыграет с пятой сеяной Хлоэ Паке (WTA 123) из Франции.
18-летняя украинка второй раз подряд пробилась в основную сетку турниров уровня W100. На прошлой неделе Вероника квалифицировалась в основную стадию турнира ITF W100 в Сарагосе (Испания).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Между Джудом Беллингемом и Антонио Рюдигером произошло недоразумение на тренировке
Для начала французам надо пройти «Астон Виллу»