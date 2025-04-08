18-летняя Вероника Подрез пробилась в основную сетку турнира в Сарагосе
Вероника Подрез переиграла в финале квалификации Александру Олейникову
18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 445) квалифицировалась в основную сетку грунтового турнира ITF W100 в Сарагосе (Испания).
В финальном матче квалификационного раунда Вероника в двух сетах переиграла свою соотечественницу Александру Олейникову (WTA 267), которая была первой сеяной на стадии квалификации. Теннисистки провели на корте 1 час и 20 минут.
ITF W100, Сарагоса. Грунт. Квалификация (полуфинал)
Александра Олейникова (Украина) [1] – Вероника Подрез (Украина) [10] – 3:6, 4:6
В основной турнирной сетке есть две теннисистки из первой сотни: Майяр Шериф (WTA 62) из Египта и Оливия Гадеки (WTA 98) из Австралии. Третий номер основного посева получила украинка Юлия Стародубцева (WTA 103).
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