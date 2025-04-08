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ITF
08 апреля 2025, 14:30 | Обновлено 08 апреля 2025, 14:36
289
0

18-летняя Вероника Подрез пробилась в основную сетку турнира в Сарагосе

Вероника Подрез переиграла в финале квалификации Александру Олейникову

08 апреля 2025, 14:30 | Обновлено 08 апреля 2025, 14:36
289
0
18-летняя Вероника Подрез пробилась в основную сетку турнира в Сарагосе
Instagram. Вероника Подрез

18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 445) квалифицировалась в основную сетку грунтового турнира ITF W100 в Сарагосе (Испания).

В финальном матче квалификационного раунда Вероника в двух сетах переиграла свою соотечественницу Александру Олейникову (WTA 267), которая была первой сеяной на стадии квалификации. Теннисистки провели на корте 1 час и 20 минут.

ITF W100, Сарагоса. Грунт. Квалификация (полуфинал)

Александра Олейникова (Украина) [1] – Вероника Подрез (Украина) [10] – 3:6, 4:6

В основной турнирной сетке есть две теннисистки из первой сотни: Майяр Шериф (WTA 62) из Египта и Оливия Гадеки (WTA 98) из Австралии. Третий номер основного посева получила украинка Юлия Стародубцева (WTA 103).

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Вероника Подрез Александра Олейникова Юлия Стародубцева Майяр Шериф Оливия Гадеки
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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