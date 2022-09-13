Лучший юниор Украины впервые прошел квалификацию к турниру ITF

Украинский теннисист Илья Максимчук впервые прошел сито квалификации во взрослом туре и сыграет в основе грунтового 25-тысячника в Мадриде (Испания).

По ходу квалификационного этапа он обыграл двоих испанцев: Асьера Менезеса Перни (6:3, 6:1) и Алтура Фернандеса (7:6 (12:10), 6:3), а также игрока из рф Ивана Казакова (7:6 (10:8), 6:3) в решающем раунде отборочного этапа.

В 1/16 финала фьючерса Илья встретится с Луисом Диего Виллальпандо Чавесом (Боливия). Матч состоится 13 сентября не ранее 13:00 по Киеву.

Отметим, что Максимчук является 1-й ракеткой Украины среди юниоров, занимая 124-ю позицию в мировой классификации ITF Juniors.