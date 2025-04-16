Украинская теннисистка завершила выступление на турнире ITF W100 в Мадриде

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 435) завершила выступление на грунтовом турнире ITF W100 в Мадриде (Испания).

18-летняя украинка в упорной борьбе уступила в пятой сеяной Хлоэ Паке (WTA 123) из Франции. Вероника переиграла соперницу в первом сете, а во втором уступила, ведя в счете 5:2. При этом француженке удалось уйти с одного матчбола. Теннисистки провели на корте 2 часа и 7 минут. Это был их первый поединок.

ITF W100, Мадрид. Грунт. 1/16 финала

Вероника Подрез (Украина) – Хлоэ Паке (Франция) [5] – 6:4, 6:7 (3:7), 0:6