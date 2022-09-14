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Лига Чемпионов
Ливерпуль
13.09.2022, FT 2 : 1
Аякс
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Лига чемпионов
14 сентября 2022, 03:54 | Обновлено 14 сентября 2022, 04:07
67
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КЛОПП: «После поражения от Наполи прятаться было некуда. И Аякс был силен»

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип названный лучшим игроком матча

14 сентября 2022, 03:54 | Обновлено 14 сентября 2022, 04:07
67
0
КЛОПП: «После поражения от Наполи прятаться было некуда. И Аякс был силен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп: победа для Королевы

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал сложную победу над «Аяксом» (2:1) в матче 2-го тура Лиги чемпионов:

«Это была напряженная игра. Мы заслужили победу. После игры с «Наполи» прятаться было некуда, все знали, что было не так. Мы говорили о деталях, о том, кто мы такие, и тому подобном. Нам просто нужно было продолжать делать свое дело. «Аякс» был очень силен. Нам пришлось немного потерпеть. С учетом тех усилий, которые мы приложили, никто не может пожаловаться на результат. Это самое важное и самое меньшее, что люди должны ожидать от нас. Я знаю, что парни знают это, но они не показали этого [на прошлой неделе]».

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип, названный лучшим игроком матча:

«Было очень здорово забить гол и получить важные три очка для нас. Я очень счастлив. Безусловно, это очень, очень важная победа. После всего, что произошло, нам нужна была эта победа. Мы очень рады, что добились ее. Теперь наше внимание переключается на следующую игру [против «Рейнджерс»]. Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть этот матч».

Главный тренер «Аякса» Альфред Схредер:

«Конечно, мы играли против топ-команды. У них даже рвения было больше, чем у нас. Реальность такова, что «Ливерпуль» сильнее нас. Нам не хватало мяча в первом тайме. Когда нам удалось им завладеть, то мы сразу забили. Нам удавалось контролировать игру, когда мы владели мячом».

Защитник «Аякса» Дейли Блинд:

«Могу похвалить всех за боевой настрой сегодня вечером, но этого было недостаточно. Мы не можем быть удовлетворены этим. Мы не были готовы взять игру под свой контроль в необходимой степени, не смогли взять ее в свои руки».

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Ливерпуль Жоэль Матип Аякс Лига чемпионов Ливерпуль - Аякс Альфред Схрёдер Юрген Клопп Дэйли Блинд
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Источник УЕФА
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