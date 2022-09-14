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Лига Чемпионов
Ливерпуль
13.09.2022, FT 2 : 1
Аякс
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Лига чемпионов
14 сентября 2022, 03:12 | Обновлено 14 сентября 2022, 03:28
196
0

Ливерпуль – Аякс – 2:1. Победный гол Матипа. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

14 сентября 2022, 03:12 | Обновлено 14 сентября 2022, 03:28
196
0
Ливерпуль – Аякс – 2:1. Победный гол Матипа. Видео голов и обзор матча
ФК Ливерпуль

13 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» обыграл «Аякс» (2:1) благодаря голу Жоэля Матипа в конце матча.

Лига чемпионов. 2-й тур

22:00. Ливерпуль (Англия) – Аякс (Нидерланды) – 2:1

Голы: Салах, 17, Матип, 89 – Кудус, 27.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Салах, 17 мин.

ГОЛ! 1:1. Кудус, 27 мин.

ГОЛ! 2:1. Матип, 89 мин.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэль Матип (Ливерпуль).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Аякс).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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Источник Sport.ua
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