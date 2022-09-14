Лига чемпионов14 сентября 2022, 03:12 | Обновлено 14 сентября 2022, 03:28
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Ливерпуль – Аякс – 2:1. Победный гол Матипа. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов
14 сентября 2022, 03:12 | Обновлено 14 сентября 2022, 03:28
196
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13 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов.
«Ливерпуль» обыграл «Аякс» (2:1) благодаря голу Жоэля Матипа в конце матча.
Лига чемпионов. 2-й тур
22:00. Ливерпуль (Англия) – Аякс (Нидерланды) – 2:1
Голы: Салах, 17, Матип, 89 – Кудус, 27.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Салах, 17 мин.
ГОЛ! 1:1. Кудус, 27 мин.
ГОЛ! 2:1. Матип, 89 мин.
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэль Матип (Ливерпуль).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Аякс).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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