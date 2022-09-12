13 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Аяксом».

Пока нельзя говорить, что «Ливерпуль» угодил в кризис, но команде Юргена Клоппа явно нужно давать ответ после поражения от «Наполи» 1:4 в поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Надо сказать, что у болельщиков Красных не так много поводов для радости на старте сезона. В последних семи матчах во всех турнирах «Ливерпуль» выиграл лишь дважды, еще дважды проиграл и три раза сыграл вничью.

Да, была яркая победа 9:0 над «Борнмутом», но вместе с ним было поражение от МЮ и сложная ничья с «Эвертоном». Какие-то ответы могли быть получены в матче АПЛ против «Вулверхэмптона», но из-за смерти королевы Елизаветы II тур чемпионата Англии был перенесен, поэтому команда всю неделю готовится к встрече с «Аяксом» в ЛЧ.

У нидерландской команды, несмотря на смену тренера и крупные изменения в составе, сейчас все прекрасно. В чемпионате команда выиграла все 6 стартовых туров, а Лигу чемпионов начала с разгрома «Рейнджерс» со счетом 4:0. В последних пяти официальных матчах «Аякс» не пропустил ни одного гола и забил 16 мячей. Наставник Альфред Схредер, заменивший Эрика тен Хага, пока отлично справляется со своими задачами.

Что касается проблем с составом, то у «Ливерпуля» все еще хватает травмированных хавбеков. Против «Аякса» не сыграют Джордан Хендерсон, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен и Кертис Джонс. Кроме того, под вопросом Фабиу Карвальо, поэтому трудностей с составом у Клоппа все еще хватает. А впереди у Красных не только «Аякс», но и матч с «Челси» в чемпионате.

У нидерландской команды перед битвой с «Ливерпулем» особых проблем с составом нет. Матч станет важным тестом для обеих команд. Покажет то, на каком реальном уровне находится «Аякс», а также продемонстрирует состояние «Ливерпуля», которому пора возвращаться на более привычный уровень.

Нашей ставкой будет успех «Ливерпуля» по линии Parimatch с коэффициентом 1.55.

13 сентября, вторник