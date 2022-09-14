Ливерпуль дожал Аякс в конце напряженного матча Лиги чемпионов
Важная победа для Красных после ряда неудачных матчей
«Ливерпуль» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов принимал «Аякс». Красным после поражения 1:4 в первом туре нужно было исправлять ситуацию, однако легкой победы команде Юргена Клоппа добиться не удалось.
Хозяева владели преимущество, но «Аякс» имел свои шансы в контратаках. В итоге «Ливерпуль» выиграл 2:1 благодаря голу Матипа в конце встречи.
Второй матч группы, «Рейнджерс» - «Наполи», состоится в среду.
Группа A
Ливерпуль - Аякс 2:1
Голы: Салах, 17, Матип, 89 - Кудус, 27
Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Фабиньо, Эллиотт (Фирмино, 66), Алькантара (Байчетич, 90), Диас (Милнер, 91), Салах, Жота (Нуньес, 66)
Аякс: Пасвеер, Ренш (Санчес, 68), Тимбер, Басси, Блинд, Альварес, Тэйлор (Грилитш, 80), Бергейс, Тадич, Бергвейн, Кудус (Бробби, 86)
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