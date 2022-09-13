Первая победа в группе. Интер на выезде обыграл Викторию

Миланский «Интер» в матче 2-го тура группы C Лиги чемпионов обыграл «Викторию» Пльзень со счетом 2:0. Голы забивали Джеко и Дюмфрис.

Для «Интера» это первая победа в группе. В стартовом туре команда проиграла «Баварии». «Виктория» в первом матче уступила «Барселоне».

Лига чемпионов. Группа C

Виктория - Интер 0:2

Голы: Джеко, 20, Дюмфрис, 71

Виктория: Станек, Гавел (Голик, 77), Перница, Хейда, Йемелка, Сикора, Буха, Калвач (Йирка, 72), Виканова (Чермак, 84), Чори (Басси, 72), Москера

Интер: Онана, Дюмфрис, Шкриньяр, Ачерби, Бастони (Д'Амброзио, 64), Госенс, Брозович (Асллани, 84), Мхитарян (Чалханоглу, 73), Барелла (Гальярдини, 73), Корреа (Лаутаро, 73), Джеко

Удален: Буха, 62