Первая победа в группе. Интер на выезде обыграл Викторию
Ожидаемый результат в Чехии
Миланский «Интер» в матче 2-го тура группы C Лиги чемпионов обыграл «Викторию» Пльзень со счетом 2:0. Голы забивали Джеко и Дюмфрис.
Для «Интера» это первая победа в группе. В стартовом туре команда проиграла «Баварии». «Виктория» в первом матче уступила «Барселоне».
Лига чемпионов. Группа C
Виктория - Интер 0:2
Голы: Джеко, 20, Дюмфрис, 71
Виктория: Станек, Гавел (Голик, 77), Перница, Хейда, Йемелка, Сикора, Буха, Калвач (Йирка, 72), Виканова (Чермак, 84), Чори (Басси, 72), Москера
Интер: Онана, Дюмфрис, Шкриньяр, Ачерби, Бастони (Д'Амброзио, 64), Госенс, Брозович (Асллани, 84), Мхитарян (Чалханоглу, 73), Барелла (Гальярдини, 73), Корреа (Лаутаро, 73), Джеко
Удален: Буха, 62
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обзор 3-го тура Первой лиги
Аркадиуш Милик отправил мяч в ворота, но арбитр матча гол не засчитал