Лига Чемпионов
13.09.2022, FT 0 : 2
Лига чемпионов14 сентября 2022, 04:45 | Обновлено 14 сентября 2022, 05:09
68
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Виктория П – Интер – 0:2. Забили Джеко и Дюмфрис. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов
14 сентября 2022, 04:45 | Обновлено 14 сентября 2022, 05:09
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13 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов.
В Чехии «Интер» нанес поражение «Виктории» со счетом 2:0.
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Лига чемпионов. 2-й тур
19:45. Виктория Пльзень – Интер – 0:2
Голы: Джеко, 20, Дюмфрис, 71
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Джеко, 20 мин.
ГОЛ 2:0. Дюмфрис, 71 мин
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Интер Милан).
64’
Игрок команды Виктория Пльзень получает красную карточку.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
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