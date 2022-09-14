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Лига Чемпионов
Виктория Пльзень
13.09.2022, FT 0 : 2
Интер Милан
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Лига чемпионов
14 сентября 2022, 04:45 | Обновлено 14 сентября 2022, 05:09
68
0

Виктория П – Интер – 0:2. Забили Джеко и Дюмфрис. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

14 сентября 2022, 04:45 | Обновлено 14 сентября 2022, 05:09
68
0
Виктория П – Интер – 0:2. Забили Джеко и Дюмфрис. Видео голов и обзор матча
ФК Интер Милан

13 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов.

В Чехии «Интер» нанес поражение «Виктории» со счетом 2:0.

Лига чемпионов. 2-й тур

19:45. Виктория Пльзень – Интер – 0:2

Голы: Джеко, 20, Дюмфрис, 71

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Джеко, 20 мин.

ГОЛ 2:0. Дюмфрис, 71 мин

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Интер Милан).
64’
Игрок команды Виктория Пльзень получает красную карточку.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
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Эдин Джеко Интер Милан Виктория Пльзень Лига чемпионов Дензел Дюмфрис видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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