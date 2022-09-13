Во вторник, 13 сентября, в Пльзене на стадионе «Доосан Арена» состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу в рамках группы C, в котором сыграют чешская «Виктория» Пльзень и миланский «Интер». Стартовый свисток швейцарского рефери Сандро Шерера прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Виктория Пльзень



Чешской «Виктории» из города Пльзень откровенно не повезло оказаться в одной группе с каталонской «Барселоной», мюнхенской «Баварией» и миланским «Интером», в которой у коллектива Михала Билека заведомо нет шансов даже на продолжение выступлений в Лиге Европы УЕФА. Конечно, если не произойдет какое-то чудо, и действующие чемпионы Чехии не сумеют навязать конкуренцию потенциальному обладателю итоговой третьей строчки, коим, как видится, может стать именно итальянский коллектив.

От предстоящей игры в этом плане зависит если не все, то очень многое. «Виктория» потерпела неудачу во время выезда на «Камп Ноу» (1:5), и совершенно ничего хорошего не ждет ее в спаренной дуэли против немецкой машины по сбору трофеев, во время которой «Бавария» точно захочет решить все вопросы о выходе из группы. Остается лишь дуэль против «Интера», к которой «красно-синие» подготовились с помощью победы над «Сигмой» из Оломоуца на внутренней арене (3:2). Однако, как бы ни старалась команда Билека, если прямые конкуренты в лице пражской «Славии» уже к восьмому туру набили разницу мячей +25, то так просто захватить единоличное лидерство в чемпионате уже не получится.

Интер



Некогда чемпионы Италии тем временем на старте нового сезона Серии A откровенно не впечатляют футболом в собственном исполнении. Миланский «Интер», в отличии от соперников по предстоящей игре, уже проигрывал, и даже дважды, в новом розыгрыше чемпионата, но все равно продолжает удерживаться где-то неподалеку от группы явных лидеров. К Симоне Индзаги от матча к матчу возникает все больше вопросов, так как команда от более-менее живой игры в дерби против «Милана» (2:3) постепенно скатилась к совершенно невыразительному зрелищу образца встреч против «Баварии» (0:2) и «Торино» (1:0).

Очевидно, что «змеи» ждут момента возвращения травмированного Ромелу Лукаку к работе в составе основной группы футболистов, однако строить игру на основе арендованного игрока было бы крайне неразумным шагом со стороны тренерского штаба миланского клуба. Не в первый раз «Интер» попадает в период турбулентности за последние годы, однако именно в контексте этого сезона ситуация выглядит куда более бесперспективной. Фактически, на международной кампании можно будет ставить крест, если миланский клуб не победит в предстоящем матче. А там и до отставки главного тренера не далеко.

Ориентировочные составы



«Виктория» Пльзень: Станек – Гавел, Перница, Гейда, Голик – Буча, Калвах – Москера, Влканова, Сикора – Хоры.

«Интер»: Онана – Бастони, де Врей, Шкриниар – Дармиан, Мхитарян, Брозович, Барелла, Думфрис – Мартинес, Корреа.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре гости сумеют одержать свою первую победу. Нашей ставкой будет позиция – «Интер» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 1.86.

13 сентября, вторник