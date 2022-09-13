Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктория Пльзень – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Виктория Пльзень
13.09.2022 19:45 - : -
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
13 сентября 2022, 02:49 |
38
0

Виктория Пльзень – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Серия беззубых выступлений рано или поздно должна закончиться

13 сентября 2022, 02:49 |
38
0
Виктория Пльзень – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 13 сентября, в Пльзене на стадионе «Доосан Арена» состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу в рамках группы C, в котором сыграют чешская «Виктория» Пльзень и миланский «Интер». Стартовый свисток швейцарского рефери Сандро Шерера прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Виктория Пльзень


Чешской «Виктории» из города Пльзень откровенно не повезло оказаться в одной группе с каталонской «Барселоной», мюнхенской «Баварией» и миланским «Интером», в которой у коллектива Михала Билека заведомо нет шансов даже на продолжение выступлений в Лиге Европы УЕФА. Конечно, если не произойдет какое-то чудо, и действующие чемпионы Чехии не сумеют навязать конкуренцию потенциальному обладателю итоговой третьей строчки, коим, как видится, может стать именно итальянский коллектив.

От предстоящей игры в этом плане зависит если не все, то очень многое. «Виктория» потерпела неудачу во время выезда на «Камп Ноу» (1:5), и совершенно ничего хорошего не ждет ее в спаренной дуэли против немецкой машины по сбору трофеев, во время которой «Бавария» точно захочет решить все вопросы о выходе из группы. Остается лишь дуэль против «Интера», к которой «красно-синие» подготовились с помощью победы над «Сигмой» из Оломоуца на внутренней арене (3:2). Однако, как бы ни старалась команда Билека, если прямые конкуренты в лице пражской «Славии» уже к восьмому туру набили разницу мячей +25, то так просто захватить единоличное лидерство в чемпионате уже не получится.

Интер


Некогда чемпионы Италии тем временем на старте нового сезона Серии A откровенно не впечатляют футболом в собственном исполнении. Миланский «Интер», в отличии от соперников по предстоящей игре, уже проигрывал, и даже дважды, в новом розыгрыше чемпионата, но все равно продолжает удерживаться где-то неподалеку от группы явных лидеров. К Симоне Индзаги от матча к матчу возникает все больше вопросов, так как команда от более-менее живой игры в дерби против «Милана» (2:3) постепенно скатилась к совершенно невыразительному зрелищу образца встреч против «Баварии» (0:2) и «Торино» (1:0).

Очевидно, что «змеи» ждут момента возвращения травмированного Ромелу Лукаку к работе в составе основной группы футболистов, однако строить игру на основе арендованного игрока было бы крайне неразумным шагом со стороны тренерского штаба миланского клуба. Не в первый раз «Интер» попадает в период турбулентности за последние годы, однако именно в контексте этого сезона ситуация выглядит куда более бесперспективной. Фактически, на международной кампании можно будет ставить крест, если миланский клуб не победит в предстоящем матче. А там и до отставки главного тренера не далеко.

Ориентировочные составы


«Виктория» Пльзень: Станек – Гавел, Перница, Гейда, Голик – Буча, Калвах – Москера, Влканова, Сикора – Хоры.

«Интер»: Онана – Бастони, де Врей, Шкриниар – Дармиан, Мхитарян, Брозович, Барелла, Думфрис – Мартинес, Корреа.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре гости сумеют одержать свою первую победу. Нашей ставкой будет позиция – «Интер» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 1.86.

13 сентября, вторник

«Виктория» Пльзень – «Интер»
Пльзень. «Доосан Арена». 19:45
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)
Прогноз Sport.ua – 1:2
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Порту – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Известен арбитр матча Шахтер – Селтик
Почему УАФ не реагирует на фанов Фенербахче? На трансляцию ЧМ у свинособак?
Виктория Пльзень Интер Милан Виктория Пльзень - Интер Лига чемпионов прогнозы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вызывал в сборную за взятку? В Турции раздувают скандал вокруг Луческу
Футбол | 12 сентября 2022, 16:18 9
Вызывал в сборную за взятку? В Турции раздувают скандал вокруг Луческу
Вызывал в сборную за взятку? В Турции раздувают скандал вокруг Луческу

Нынешнего наставника «Динамо» обвиняют в лоббировании интересов определенного игрока и агента

УСИК: «Я буду готовиться к УПЛ. Можем с Будковским в два форварда сыграть»
Бокс | 12 сентября 2022, 23:51 0
УСИК: «Я буду готовиться к УПЛ. Можем с Будковским в два форварда сыграть»
УСИК: «Я буду готовиться к УПЛ. Можем с Будковским в два форварда сыграть»

Чтобы выступить за «Полесье» в УПЛ, Усик обещает немного сбросить вес

Колос – лидер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 4 туров
Футбол | 12.09.2022, 20:30
Колос – лидер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 4 туров
Колос – лидер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 4 туров
Снова принес победу. Динамовец забил за Сенегал и выиграл трофей со сборной
Футбол | 12.09.2022, 07:41
Снова принес победу. Динамовец забил за Сенегал и выиграл трофей со сборной
Снова принес победу. Динамовец забил за Сенегал и выиграл трофей со сборной
Журналист: почему Петраков не отдал Забарного и Мудрика в молодежку?
Футбол | 13.09.2022, 00:23
Журналист: почему Петраков не отдал Забарного и Мудрика в молодежку?
Журналист: почему Петраков не отдал Забарного и Мудрика в молодежку?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жабер пыталась, но Игу не сломать. Свентек – чемпионка US Open 2022
Жабер пыталась, но Игу не сломать. Свентек – чемпионка US Open 2022
11.09.2022, 01:10 16
Теннис
Стало известно, какой предварительный диагноз поставили Бущану в Испании
Стало известно, какой предварительный диагноз поставили Бущану в Испании
12.09.2022, 08:14 1
Футбол
Последний матч Серены, польская машина и новый лидер мужского тенниса
Последний матч Серены, польская машина и новый лидер мужского тенниса
12.09.2022, 11:37 1
Теннис
Считали – просчитались. Хорватия завершила борьбу на Евробаскете
Считали – просчитались. Хорватия завершила борьбу на Евробаскете
11.09.2022, 19:19 6
Баскетбол
Игроки Полесья и Александр Усик встретились с болельщиками
Игроки Полесья и Александр Усик встретились с болельщиками
11.09.2022, 09:40
Футбол
Socca. Дебютная победа: сборная Украины на ЧМ отгрузила Тунису 11 мячей
Socca. Дебютная победа: сборная Украины на ЧМ отгрузила Тунису 11 мячей
11.09.2022, 19:58
Футбол
Италия в четвертый раз стала чемпионом мира по волейболу
Италия в четвертый раз стала чемпионом мира по волейболу
12.09.2022, 00:10 2
Волейбол
Цирк в Турине! Ювентус спас игру, и на поле возникла потасовка, 4 удаления
Цирк в Турине! Ювентус спас игру, и на поле возникла потасовка, 4 удаления
12.09.2022, 00:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности