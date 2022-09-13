Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Отомстила за недавнее поражение. Украинка выиграла стартовый матч в Румынии
WTA
13 сентября 2022, 12:24 | Обновлено 13 сентября 2022, 12:41
507
2

Отомстила за недавнее поражение. Украинка выиграла стартовый матч в Румынии

Катерина Байндл расправилась с Данкой Ковинич в двух сетах

13 сентября 2022, 12:24 | Обновлено 13 сентября 2022, 12:41
507
2
Отомстила за недавнее поражение. Украинка выиграла стартовый матч в Румынии
ФТУ. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 134) в 1/16 финала грунтового турнира в Бухаресте (Румыния) обыграла Данку Ковинич (Черногория, WTA 78) в двух сетах за 1 час и 50 минут.

WTA 250 Бухарест (Румыния). Грунт. 1/16 финала

Катерина Байндл (Украина) – Данка Ковинич (Черногория) – 6:4, 6:2

Отметим, что неделей ранее Байндл проиграла Ковинич в марафонском матче на турнире в Италии, где не смогла реализовать матчбол на решающем тай-брейке и по итогу потерпела поражение.

Далее в 1/8 финала Катерина сыграет с победительницей матча Мария Лурдес-Карле (Аргентина, WTA 161) – Алена Большова (Испания, WTA 206).

По теме:
Рейтинг WTA. Жабер вернула вторую строчку, Радукану упала на 72 позиции
Последний матч Серены, польская машина и новый лидер мужского тенниса
Байндл узнала имя первой соперницы на турнире в Бухаресте
Данка Ковинич Катерина Байндл (Козлова) WTA Бухарест
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возращение Ракицкого. Обыграл чемпионов, привез пенальти, стал худшим
Футбол | 13 сентября 2022, 10:08 2
Возращение Ракицкого. Обыграл чемпионов, привез пенальти, стал худшим
Возращение Ракицкого. Обыграл чемпионов, привез пенальти, стал худшим

Украинец провел откровенно слабый матч

За прошлые сутки ВСУ уничтожили 350 российских солдат, 7 танков и 22 ББМ
Война | 13 сентября 2022, 10:10 2
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 350 российских солдат, 7 танков и 22 ББМ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 350 российских солдат, 7 танков и 22 ББМ

Генштаб ВСУ обнародовал свежую статистику несвежих русских

Поражение в Индии. Киченок выиграла стартовый сет, но проиграла матч
Теннис | 12.09.2022, 22:49
Поражение в Индии. Киченок выиграла стартовый сет, но проиграла матч
Поражение в Индии. Киченок выиграла стартовый сет, но проиграла матч
ФОТО. Свитолина показала, как отмечает день рождения в Монте-Карло
Теннис | 12.09.2022, 18:14
ФОТО. Свитолина показала, как отмечает день рождения в Монте-Карло
ФОТО. Свитолина показала, как отмечает день рождения в Монте-Карло
Колос – лидер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 4 туров
Футбол | 12.09.2022, 20:30
Колос – лидер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 4 туров
Колос – лидер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 4 туров
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spectra
Молодец! Смогла прийти в себя после обидного поражения, хотя и сегодня могло сложится печально. Вела 4-2 40-0, но в итоге 4-4 0-40, но смогла дожать!
Ответить
+1
veter
Вот на фоне игр наших сборных и клубов
ну совсем не интересно смотреть эти личные змагання спортсменок у которых как мы видим на фото НЕТ даже украинской символики
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вызывал в сборную за взятку? В Турции раздувают скандал вокруг Луческу
Вызывал в сборную за взятку? В Турции раздувают скандал вокруг Луческу
12.09.2022, 16:18 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлены дата и место поединка Ломаченко с Ортисом
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлены дата и место поединка Ломаченко с Ортисом
12.09.2022, 22:05 13
Бокс
ФОТО. Три красотки. Украинские легкоатлетки показали идеальную форму
ФОТО. Три красотки. Украинские легкоатлетки показали идеальную форму
12.09.2022, 16:41
Другие виды
Агент: «Тайсон Фьюри был на грани суицида»
Агент: «Тайсон Фьюри был на грани суицида»
11.09.2022, 17:57 3
Бокс
Скандал в Италии. Судьи VAR матча Юве забыли про игрока у углового флажка?
Скандал в Италии. Судьи VAR матча Юве забыли про игрока у углового флажка?
12.09.2022, 22:00 16
Футбол
Снова принес победу. Динамовец забил за Сенегал и выиграл трофей со сборной
Снова принес победу. Динамовец забил за Сенегал и выиграл трофей со сборной
12.09.2022, 07:41 7
Футбол
Италия в четвертый раз стала чемпионом мира по волейболу
Италия в четвертый раз стала чемпионом мира по волейболу
12.09.2022, 00:10 2
Волейбол
Socca. Дебютная победа: сборная Украины на ЧМ отгрузила Тунису 11 мячей
Socca. Дебютная победа: сборная Украины на ЧМ отгрузила Тунису 11 мячей
11.09.2022, 19:58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности