Отомстила за недавнее поражение. Украинка выиграла стартовый матч в Румынии

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 134) в 1/16 финала грунтового турнира в Бухаресте (Румыния) обыграла Данку Ковинич (Черногория, WTA 78) в двух сетах за 1 час и 50 минут.

WTA 250 Бухарест (Румыния). Грунт. 1/16 финала

Катерина Байндл (Украина) – Данка Ковинич (Черногория) – 6:4, 6:2

Отметим, что неделей ранее Байндл проиграла Ковинич в марафонском матче на турнире в Италии, где не смогла реализовать матчбол на решающем тай-брейке и по итогу потерпела поражение.

Далее в 1/8 финала Катерина сыграет с победительницей матча Мария Лурдес-Карле (Аргентина, WTA 161) – Алена Большова (Испания, WTA 206).