Украина вылетела с Евробаскета, Колос стал лидером УПЛ, победа Динамо

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 11 сентября.

1. Решила четвертая четверть. Сборная Украины проиграла Польше на Евробаскете. Украинцы не сумели выйти в четвертьфинал.

2. Прерванная серия неудач. Динамо с минимальным счетом обыграло Львов. Киевляне прервали свою проигрышную серию.

3. UFC 279. Диас победил Фергюсона в главном бою вечера, Холланда задушили. Результаты ночных поединков в Лас-Вегасе.

4. Новый лидер УПЛ. Колос минимально одолел Металлист. Харьковчане доигрывали в меньшинстве из-за удаления на последних минутах.

5. Ферстаппен бьет Феррари в Италии. Макс выиграл в Монце. Очередная победа пилота Ред Булла.

6. Дежурная победа в УПЛ. Днепр-1 в Ужгороде уверенно разгромил Металлист 1925. Днепровская команда продолжает идти в чемпионате без потерь.

7. Италия в четвертый раз стала чемпионом мира по волейболу. В финальной игре итальянцы нанесли поражение волейболистам Польши.

8. Украинец Андрей Кулик выиграл бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе. Ярослав Фильчаков в категории до 82 кг будет сражаться за бронзовую медаль.

9. Виктория Ткачук завоевала серебряную медаль в барьерном беге в Загребе. Еще одна украинка Анна Рыжикова финишировала в забеге шестой.

10. Греция еле прошла Чехию. Определены четвертьфинальные пары Евробаскета. Три матча за день завершились с одинаковым счетом, и 4-й был близко.