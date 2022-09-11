Украинец Андрей Кулик выиграл бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе
Ярослав Фильчаков в категории до 82 кг будет сражаться за бронзовую медаль
Украинский спортсмен Андрей Кулик стал бронзовым призером чемпионата мира 2022 по греко-римской борьбе в Белграде, столице Сербии.
В весовой категории до 72 кг Кулик в схватке за бронзу выиграл у Ибрагима Ганема, спортсмена из Франции со счетом 4:3 и занял 3-е место. Это первая медаль Украины на ЧМ-2022 по борьбе.
Ярослав Фильчаков в категории до 82 кг уступил в полуфинале турецкому борцу Бурхану Акбудаку и завтра, 12 сентября, будет сражаться за бронзовую медаль.
Не сумели зацепиться за медали украинцы в других весовых категориях: Александр Грушин (63 кг), Парвиз Насибов (67 кг) и Владлен Козлюк (97 кг).
Днем ранее на ранних стадиях борьбы выбыли Корюн Саградян (55 кг), Ясаф Зейналов (77 кг) и Андрей Антонюк (87 кг).
🇺🇦🤼💪 Збірна України завоювала першу медаль - бронзу на чемпіонаті світу з боротьби, який напередодні розпочався у столиці Сербії Белграді 🇷🇸— НОК України (@OlympicUA) September 11, 2022
Її автором у ваговій категорії до 72 кг став представник греко-римського стилю Андрій Кулик.
📸 UWW#НОК #Україна #УкраїнськийСпорт pic.twitter.com/SxMFrdj9mO
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