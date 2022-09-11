Украинец Андрей Кулик выиграл бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе

Украинский спортсмен Андрей Кулик стал бронзовым призером чемпионата мира 2022 по греко-римской борьбе в Белграде, столице Сербии.

В весовой категории до 72 кг Кулик в схватке за бронзу выиграл у Ибрагима Ганема, спортсмена из Франции со счетом 4:3 и занял 3-е место. Это первая медаль Украины на ЧМ-2022 по борьбе.

Ярослав Фильчаков в категории до 82 кг уступил в полуфинале турецкому борцу Бурхану Акбудаку и завтра, 12 сентября, будет сражаться за бронзовую медаль.

Не сумели зацепиться за медали украинцы в других весовых категориях: Александр Грушин (63 кг), Парвиз Насибов (67 кг) и Владлен Козлюк (97 кг).

Днем ранее на ранних стадиях борьбы выбыли Корюн Саградян (55 кг), Ясаф Зейналов (77 кг) и Андрей Антонюк (87 кг).