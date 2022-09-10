Бека ВАЧИБЕРАДЗЕ: «Украина – мой второй дом, страха не было»
Грузинский полузащитник – о переходе в «Металлист 1925»
Грузинский хавбек Бека Вачиберадзе прокомментировал свой переход в «Металлист 1925»:
– Первую часть футбольного 2022-го ты провел в Грузии. Как решился, что тебя убедило вернуться в Украину? Не было страха?
– Страха не было – это скажу сразу. Поскольку Украина – это мой второй дом, я прожил здесь много лет. Я с 11 лет живу в Украине, поэтому никакого страха у меня не было.
– Как у тебя возник вариант с «Металлистом 1925»?
– На меня вышли представители клуба. Мы поговорили с ними, потом я поговорил с Валерием Сергеевичем Кривенцовым, все обсудили, и вот я здесь.
– Пожалуй, не секрет, что у тебя здесь много давних знакомых?
– Да, в команде много знакомых. С Борячуком я играл, с Русиным и Габелком. Провели очень много времени вместе, начиная с Ю-16. С Андреем (Борячуком, – прим) вообще вместе в сборной были, мы 1996 года рождения.
– Расскажи, пожалуйста, о себе, как об игроке, для тех, кто раньше не следил за тобой. На каких позициях можешь сыграть где удобнее играть? Какие качества сильны, по твоему мнению, а где нужно добавить, возможно?
– Могу сыграть в центре поля, как опорного полузащитника, так и на позиции под нападающим. Мои сильные стороны? Я думаю, что это техника. А добавлять нужно по физике.
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