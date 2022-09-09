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US Open
09 сентября 2022, 16:18 | Обновлено 09 сентября 2022, 16:20
358
0

Каспер Рууд – Карен Хачанов. Прогноз на полуфинал US Open

Норвежец идет за статусом первой ракетки мира

09 сентября 2022, 16:18 | Обновлено 09 сентября 2022, 16:20
358
0
Каспер Рууд – Карен Хачанов. Прогноз на полуфинал US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

В полуфинале Открытого чемпионата США по теннису сыграют Каспер Рууд (Норвегия, ATP 7) и Карен Хачанов (россия, ATP 31). По мнению букмекеров, Рууд является фаворитом встречи.

Оба теннисиста стартовали с 1/64 финала. Каспер Рууд в трех сетах обыграл Кайла Эдмунда (Великобритания, ATP 601) и Маттео Берретини (Италия, ATP 14). В четырех партиях норвежец расправился с Тимом Ван Рейтховеном (Нидерланды, ATP 117) и Корентеном Муте (Франция, ATP 112), а единственный 5-сетовый триллер Рууда припал на 1/16 финала против Томми Пола (США, ATP 34), где первые 4 сета были сыграны с экстра-геймами (3 тай-брейка), а уже в 5-й партии Рууд повесил «баранку» своему оппоненту.

Карен Хачанов ни разу не смог выиграть своих соперников в трех сетах, за исключением Джейка Дрейпера (Великобритания, ATP 53), который снялся в конце третьего сета. Хачанов обыграл Дениса Кудлу (США, ATP 96) и Тьяго Монтейро (Бразилия, ATP 67) в четырех партия, а Пабло Карреньо-Бусту (Испания, ATP 15) и Ника Кирьоса (Австралия, ATP 25) в пяти.

Instagram. Карен Хачанов

Рууд проводит довольно удачный для себе сезон. В 2022 Каспер выиграл 3 трофея на турнирах серии АТР 250 в Буэнос-Айресе (Аргентина), Женеве (Швейцария) и Гштааде (Швейцария). Отметим, что на швейцарских кортах он успешно защитил титулы прошлого года. В своей карьере Рууд выиграл 8 титулов на грунте и 1 на харде. В этом сезоне Каспер впервые в карьере сыграл в финале Grand Slam, а именно на Ролан Гаррос, где уступил Рафаэлю Надалю.

Стоит отметить, что если Каспер выиграет трофей на этом US Open, то тогда он станет первой ракеткой мира. Также ему будет достаточно и просто выхода в финал турнира, но тогда появляется дополнительное условие – в финал не должен пройти Карлос Алькарас (Испания, ATP 4).

Самой большой заслугой Карена является его серебряная медаль на ОИ-2020, где в финале он проиграл Александру Звереву (Германия, ATP 3). Еще Хачанов может похвастаться трофеем на Мастерсе в Париже 2018 года, где в финале он обыграл Новака Джоковича. Правда, тот титул и стал для него последним на данный момент. Всего на счету Карена 4 хардовых трофея АТР 250. Отметим, что в начале 2022 года Карен вышел в финал турнира в Аделаиде (Австралия), где в двух сетах уступил Гаэлю Монфису (Франция, ATP 24) – мужу Элины Свитолиной.

Ранее теннисисты уже встречались на Мастерсе в Риме в 2020. Тогда Каспер выиграл матч в трех сетах.

Рууд и Хачанов выйдут на корт 9 сентября не ранее 22:00 по Киеву.

Прогноз от Sport.ua – победа Рууда

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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