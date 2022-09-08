В полуфинальном матче женского Открытого чемпионата США сыграют Ига Свентек (Польша, WTA 1) и Арина Соболенко (WTA 6). Логично, что по мнению букмекеров, Ига является фаворитом встречи.

US Open - Grand Slam

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Обе теннисистки стартовали с 1/64 финала. На своем пути к полуфиналу Ига Свентек всего 1 раз отдала сет соперницам. Случилось это в матче против Юле Нимайер (Германи, WTA 108), где представительница Польши проиграла 1-й сет и даже уступала во 2-й партии с брейком, но смогла перевернуть игру и пройти дальше. Также Свентек обыграла Жасмин Паолини (Италия, WTA 56), Слоан Стивенс (США, WTA 51), Лорен Дэвис (США, WTA 105) и Джессику Пегулу (США, WTA 8). Начиная с матча с Дэвис, где Ига уступала во 2-й партии 1:4, полька проводит далеко не самые стабильные матчи. Как уже было сказано выше, Ига провела тяжелый матч с Нимайер, а также в 1/4 финала неуверенно отыгрывала на подаче против Джессики Пегулы, где Ига трижды упустила брейк во 2-м сете и дважды не подала на матч.

Арина Соболенко провела два 3-сетовика и трижды обыграла своих оппоненток в двух сетах. Арина выиграла у Кэтрин Харрисон (США, WTA 243), Кайи Канепи (Эстония, WTA 34), Клары Бюрель (Франция, WTA 131), Даниэль Коллинс (США, WTA 19) и у Каролины Плишковой (Чехия, WTA 22).

Свентек в этом году имела винстрик из 37 матчей, во время которого она выиграла 6 трофеев: хардовые турниры в Дохе (Катар), Индиан-Уэллсе (США) и Майами (США), а также еще 3 на грунте, в том числе и Ролан Гаррос. Свентек – первая польская теннисистка, которая добралась до полуфинала US Open.

Соболенко весь сезон страдает из-за своего большого количества двойных ошибок и только сейчас начинает кое-как исправлять ситуацию. В 2022 она дважды играла в финалах WTA и дважды проиграла. Свой последний трофей она брала в мае 2021 года.

Теннисистки 4 раза играли между собой. В личных встречах счет 3:1 в пользу Иги. Отметим, что эти 3 победа Свентек сделала в 2022, одну из которых в финале Штуттгарта (Германия, грунт).

Теннисистки выйдут на корт ориентировочно в 03:30 по Киеву, после матча Каролин Гарсия – Онс Жабер.

Прогноз от Sport.ua – победа Свентек