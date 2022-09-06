Первая ракетка мира не без проблем вышла в 1/4 финала US Open

Первая ракетка мира Ига Свёнтек впервые пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису.

В матче четвертого круга полька проиграла первый сет, но сумела одолеть немку Юле Нимайер.

US Open. Четвертый круг

Ига Свёнтек (Польша) – Юле Нимайер (Германия) – 2:6, 6:4, 6:0

Отметим, что в третьем сете Свёнтек повесила 19-ю баранку в этом сезоне.

Следующей соперницей Иги станет американка Джессика Пегула, которая остановила Петру Квитову (6:3, 6:3).