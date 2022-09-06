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US Open
06 сентября 2022, 02:20 | Обновлено 06 сентября 2022, 02:21
126
0

Первая ракетка мира не без проблем вышла в 1/4 финала US Open

Ига Свёнтек одержала волевую победу над Юле Нимайер из Германии

06 сентября 2022, 02:20 | Обновлено 06 сентября 2022, 02:21
126
0
Первая ракетка мира не без проблем вышла в 1/4 финала US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек впервые пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису.

В матче четвертого круга полька проиграла первый сет, но сумела одолеть немку Юле Нимайер.

US Open. Четвертый круг
Ига Свёнтек (Польша) – Юле Нимайер (Германия) – 2:6, 6:4, 6:0

Отметим, что в третьем сете Свёнтек повесила 19-ю баранку в этом сезоне. 

Следующей соперницей Иги станет американка Джессика Пегула, которая остановила Петру Квитову (6:3, 6:3).

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Ига Свёнтек Юле Нимайер US Open 2022
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Источник Sport.ua
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