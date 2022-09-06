Первая ракетка мира не без проблем вышла в 1/4 финала US Open
Ига Свёнтек одержала волевую победу над Юле Нимайер из Германии
Первая ракетка мира Ига Свёнтек впервые пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису.
В матче четвертого круга полька проиграла первый сет, но сумела одолеть немку Юле Нимайер.
US Open. Четвертый круг
Ига Свёнтек (Польша) – Юле Нимайер (Германия) – 2:6, 6:4, 6:0
Отметим, что в третьем сете Свёнтек повесила 19-ю баранку в этом сезоне.
Следующей соперницей Иги станет американка Джессика Пегула, которая остановила Петру Квитову (6:3, 6:3).
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