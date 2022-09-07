Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Плишкова проиграла Соболенко на пути в полуфинал US Open
US Open
07 сентября 2022, 20:48 | Обновлено 07 сентября 2022, 20:49
254
0

Плишкова проиграла Соболенко на пути в полуфинал US Open

Каролина не смогла остановить двуличную подружку лукашенко

07 сентября 2022, 20:48 | Обновлено 07 сентября 2022, 20:49
254
0
Плишкова проиграла Соболенко на пути в полуфинал US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Чешская теннисистка Каролина Плишкова не смогла пробиться в полуфинал Открытого чемпионата США.

В матче 1/4 финала экс-первая ракетка мира проиграла шестой сеяной Арине Соболенко.

US Open. Четвертый круг
Каролина Плишкова (Чехия) – Арина Соболенко – 1:6, 6:7(4)

Для Каролины это был пятый четвертьфинал US Open и четвертое поражение на этой стадии в Нью-Йорке.

Арина защитила прошлогодний выход в 1/2 финала и поборется за путевку в финал против первой ракетки мира Иги Свёнтек или Джессики Пегулы из США.

По теме:
ВИДЕО. Красота парного тенниса! Известны полуфиналисты US Open в парах
Дерусификации от Кирьоса не получилось. Хачанов вышел в полуфинал US Open
ВИДЕО. Жабер и Гарсия вышли в полуфинал US Open 2022
Каролина Плишкова Арина Соболенко US Open 2022
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Голкипер Лейпцига: «Это фактически были 4 автогола»
Футбол | 07 сентября 2022, 12:54 5
Голкипер Лейпцига: «Это фактически были 4 автогола»
Голкипер Лейпцига: «Это фактически были 4 автогола»

Петер Гулачи – о разгромном поражении от «Шахтера»

Евробаскет. Италия обыграла Хорватию, Украина сыграет за 2-е место группы
Баскетбол | 07 сентября 2022, 00:11 6
Евробаскет. Италия обыграла Хорватию, Украина сыграет за 2-е место группы
Евробаскет. Италия обыграла Хорватию, Украина сыграет за 2-е место группы

Команда Айнарса Багатскиса еще может финишировать 2-й

ЙОВИЧЕВИЧ: «Я – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют»
Футбол | 07.09.2022, 02:41
ЙОВИЧЕВИЧ: «Я – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Я – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют»
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
Футбол | 07.09.2022, 12:18
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
Grand Slam. US Open 2022. Мужчины. Расписание и результаты
Теннис | 07.09.2022, 08:57
Grand Slam. US Open 2022. Мужчины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Мужчины. Расписание и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сменил гражданство
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сменил гражданство
05.09.2022, 19:25 5
Футбол
Фьюри предложил Джошуа очень щедрое распределение гонорара
Фьюри предложил Джошуа очень щедрое распределение гонорара
06.09.2022, 18:41 10
Бокс
РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
07.09.2022, 00:03 6
Футбол
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
07.09.2022, 09:50 10
Футбол
Лучше всех. Аталанта и Малиновский стали лидерами Серии А
Лучше всех. Аталанта и Малиновский стали лидерами Серии А
05.09.2022, 21:33 3
Футбол
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
07.09.2022, 12:00 14
Баскетбол
Стало известно, когда и с кем Украина сыграет в 1/4 финала ЧМ по волейболу
Стало известно, когда и с кем Украина сыграет в 1/4 финала ЧМ по волейболу
05.09.2022, 22:30 2
Волейбол
Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»
Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»
07.09.2022, 10:22 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности