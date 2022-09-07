Плишкова проиграла Соболенко на пути в полуфинал US Open
Каролина не смогла остановить двуличную подружку лукашенко
Чешская теннисистка Каролина Плишкова не смогла пробиться в полуфинал Открытого чемпионата США.
В матче 1/4 финала экс-первая ракетка мира проиграла шестой сеяной Арине Соболенко.
US Open. Четвертый круг
Каролина Плишкова (Чехия) – Арина Соболенко – 1:6, 6:7(4)
Для Каролины это был пятый четвертьфинал US Open и четвертое поражение на этой стадии в Нью-Йорке.
Арина защитила прошлогодний выход в 1/2 финала и поборется за путевку в финал против первой ракетки мира Иги Свёнтек или Джессики Пегулы из США.
A sweet celebration for @SabalenkaA! #USOpen pic.twitter.com/GdXb6YtFL9— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2022
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