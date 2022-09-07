Плишкова проиграла Соболенко на пути в полуфинал US Open

Чешская теннисистка Каролина Плишкова не смогла пробиться в полуфинал Открытого чемпионата США.

В матче 1/4 финала экс-первая ракетка мира проиграла шестой сеяной Арине Соболенко.

US Open. Четвертый круг

Каролина Плишкова (Чехия) – Арина Соболенко – 1:6, 6:7(4)

Для Каролины это был пятый четвертьфинал US Open и четвертое поражение на этой стадии в Нью-Йорке.

Арина защитила прошлогодний выход в 1/2 финала и поборется за путевку в финал против первой ракетки мира Иги Свёнтек или Джессики Пегулы из США.