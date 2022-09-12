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12 сентября 2022, 16:30 | Обновлено 12 сентября 2022, 16:39
653
0

Наши за границей. Гол+пас Ярмоленко, ассисты Яремчука и эквалайзер Петрова

Следим за выступлениями украинских футболистов в европейских чемпионатах

12 сентября 2022, 16:30 | Обновлено 12 сентября 2022, 16:39
653
0
Наши за границей. Гол+пас Ярмоленко, ассисты Яремчука и эквалайзер Петрова
ФК Аль-Айн. Андрей Ярмоленко

На прошлой неделе в Европе состоялись матчи национальных чемпионатов и еврокубковых турниров. Наше внимание традиционно было приковано к украинским легионерам и их клубам.

Героем минувшего уик-энда стал вингер эмиратского «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко. Украинец уже во втором сыгранном матче открыл счет забитым мячам. В поединке 2-го тура против «Аль-Дафре» команда Сергея Реброва отгрузила соперникам семь мячей. Капитан сборной Украины в первом тайме сделал счет 3:0, а в конце поединка отдал голевой пас на партнера.

Еще один воспитанник «Динамо» Кирилл Петров помог своей команде избежать поражения. В матче 9-го тура с «Медзем» (2:2) Петров сравнял счет за семь минут до конца встречи.

Бельгийский «Брюгге» благодаря двум ассистам Романа Яремчука добыл выездную победу над «Сереном» (2:0). Напомним, в своем первом поединке за «черно-синих» украинец отметился забитым мячом.

Удачным оказался дебют Артема Щедрого за чешский «Простеёв». Фланговый хавбек вышел на замену во втором тайме матча с «Таборско» (5:0) и помог своей новой команде добыть разгромную победу. Добавим, что ворота «Простеёва» защищал украинский голкипер Владимир Крынский, отстоявший матч на «ноль».

Впервые вышел на поле в нынешнем сезоне Артем Кравец. Экс-игрок сборной Украины вышел на замену в победном матче своей команды против «Денизлиспор» (2:1).

С результатами других украинских легионеров вы можете ознакомиться в таблице. Кликнув на фотографию игрока или эмблему клуба, можно перейти на соответствующую страницу.

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В третьей колонке таблицы приведены два матча: последний сыгранный и предстоящий. В четвертой колонке указана статистика за сезон – число матчей, голов и ассистов в каждом турнире, где участвует команда футболиста. Первая цифра – количество сыгранных поединков, далее в скобках число забитых мячей и голевых передач соответственно.

  • Ч – Чемпионат
  • К – Кубок
  • СК – Суперкубок
  • КЛ – Кубок лиги
  • ЛЧ – Лига чемпионов
  • ЛЕ – Лига Европы
  • В – всего

При просмотре с телефона таблицу можно прокрутить влево-вправо. Следить за рубрикой удобно с помощью тега «наши за границей».

Футболист

Клуб

Последние матчи

Статистика (за сезон)
Англия (Премьер-лига)

Александр Зинченко

левый защитник

15.12.1996 (25 лет)

25 млн евро

Арсенал

ЛЕ (08.09) Цюрих – Арсенал – 1:2

(вышел на замену на 69 мин)

7 тур (11.09) Арсенал – Эвертон

(матч перенесен)

Ч: 4 (0+1)

ЛЕ: 1 (0+0)

В: 5 (0+1)

Виталий Миколенко

левый защитник

29.05.1999 (23 года)

18 млн евро

Эвертон

6 тур (03.09) Эвертон – Ливерпуль – 0:0

(сыграл весь матч)

7 тур (11.09) Арсенал – Эвертон

(матч перенесен)

Ч: 6 (0+0)

В: 6 (0+0)
Бельгия (Лига Жупиле)

Эдуард Соболь

левый защитник

20.04.1995 (27 лет)

3,2 млн евро

Брюгге

ЛЧ (07.09) Брюгге – Байер 04 – 1:0

(вышел на замену на 89 мин)

8 тур (10.09) Серен – Брюгге – 0:2

(сыграл весь матч)

Ч: 4 (0+0)

ЛЧ: 1 (0+0)

В: 5 (0+0)

Роман Яремчук

центрфорвард

27.11.1995 (26 лет)

15 млн евро

Брюгге

ЛЧ (07.09) Брюгге – Байер 04 – 1:0

(вышел на замену на 64 мин)

8 тур (10.09) Серен – Брюгге – 0:2

(сыграл 74 мин, 2 ассиста)

Ч: 2 (1+2)

ЛЧ: 1 (0+0)

В: 3 (1+2)

Александр Драмбаев

левый защитник

21.04.2001 (21 год)

200 тысяч евро

Зюльте-Варегем

7 тур (04.09) Зюльте-Варегем – Юнион – 1:3

(сыграл весь матч)

8 тур (11.09) Гент – Зюльте-Варегем – 2:0

(сыграл весь матч)

Ч: 8 (1+0)

В: 8 (1+0)

Алексей Сыч

правый защитник

01.04.2001 (21 год)

400 тысяч евро

Кортрейк

06.09 на правах аренды перешел из Руха в Кортрейк

8 тур (10.09) Кортрейк – Мехелен – 1:4

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)

Денис Бунчуков

центральный хавбек

20.06.2003 (19 лет)

100 тысяч евро

Серен

Кубок 5 раунд (06.09) Сент-Элои – Серен – 0:2

(не попал в заявку на матч)

8 тур (10.09) Серен – Брюгге – 0:2

(не попал в заявку на матч)

Ч: 1 (0+0)

В: 1 (0+0)
Бельгия (Первая лига)

Валерий Дубко

центральный защитник

22.03.2001 (21 год)

300 тысяч евро

Дендер

4 тур (04.09) Виртон – Дендер – 1:1

(не попал в заявку на матч)

5 тур (09.09) Дендер – Льерс – 2:3

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
Греция (Суперлига)

Дмитрий Чигринский

центральный защитник

07.11.1986 (35 лет)

250 тысяч евро

Ионикос

3 тур (03.09) Олимпиакос – Ионикос – 3:1

(сыграл весь матч)

4 тур (10.09) Ионикос – Атромитос – 1:4

(сыграл весь матч, жк)

Ч: 4 (0+0)

В: 4 (0+0)
Израиль (Премьер-лига)

Илья Марковский

центрфорвард

06.06.1997

250 тысяч евро

Хапоэль Хайфа

3 тур (03.09) Хапоэль Х – Бней-Сахнин – 1:2

(не попал в заявку на матч, травма)

4 тур (10.09) Хапоэль Хадера – Хапоэль Хайфа – 1:1

(не попал в заявку на матч, травма)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
Испания (Примера)

Андрей Лунин

голкипер

11.02.1999 (23 года)

2,5 млн евро

Реал

ЛЧ (06.09) Селтик – Реал – 0:3

(провел весь матч в запасе)

5 тур (10.09) Реал – Мальорка – 4:1

(провел весь матч в запасе)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
Испания (Сегунда)

Орест Лебеденко

левый защитник

23.09.1998 (23 года)

500 тысяч евро

Луго

4 тур (04.09) Сарагоса – Луго – 1:2

(не попал в заявку на матч)

5 тур (10.09) Луго – Алавес – 1:2

(провел весь матч в запасе)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
Италия (Серия А)

Руслан Малиновский

атакующий хавбек

04.05.1993 (29 лет)

28 млн евро

Аталанта

5 тур (05.09) Монца – Аталанта – 0:2

(сыграл 71 мин)

6 тур (11.09) Аталанта – Кремонезе – 1:1

(сыграл 56 мин)

Ч: 6 (1+1)

В: 6 (1+1)

Виктор Коваленко

атакующий хавбек

14.02.1996 (26 лет)

3 млн евро

Специя

5 тур (04.09) Специя – Болонья – 2:2

(сыграл 64 0мин)

6 тур (10.09) Наполи – Специя – 1:0

(вышел на замену на 62 мин)

Ч: 5 (0+0)

В: 5 (0+0)
Кипр (Первый дивизион)

Роман Безус

атакующий хавбек

26.09.1990 (31 год)

1,5 млн евро

Омония

ЛЕ (08.09) Омония – Шериф – 0:3

(вышел на замену на 81 мин, жк)

3 тур (11.09) Аполон – Омония – 2:1

(вышел на замену на 61 мин)

Ч: 3 (1+1)

ЛЕ: 3 (0+0)

В: 6 (1+1)

Кристиан Биловар

центральный защитник

05.02.2001 (21 год)

200 тысяч евро

АЕЛ

2 тур (04.09) АЕЛ – Паралимни – 0:1

(не попал в заявку на матч)

3 тур (12.09) Олимпиакос – АЕЛ

Ч: 0 (0)

В: 0 (0)
Германия (Бундеслига)

Иван Ордец

центральный защитник

08.07.1992 (30 лет)

5 млн евро

Бохум

5 тур (03.09) Бохум – Вердер – 0:2

(вышел на замену на 89 мин)

6 тур (11.09) Шальке 04 – Бохум – 3:1

(провел весь матч в запасе)

Ч: 5 (0+0)

К: 1 (0+0)

В: 6 (0+0)
Норвегия (Элитесериен)

Юрий Яковенко

центрфорвард

03.09.1993 (28 лет)

200 тысяч евро

Гам-Кам

21 тур (04.09) Сарпсборг 08 – Гам-Кам – 2:1

(не попал в заявку на матч)

22 тур (11.09) Гам-Кам – Викинг – 1:2

(не попал в заявку на матч)

Ч: 12 (1+0)

К: 1 (0+0)

В: 13 (1+0)
Польша (Экстракласса)

Василий Литвиненко

голкипер

03.10.1991 (30 лет)

100 тысяч евро

Видзев

8 тур (04.09) Лех – Видзев – 2:0

(провел весь матч в запасе)

9 тур (09.09) Видзев – Краковия – 2:0

(провел весь матч в запасе)

Ч: 0 (0)

В: 0 (0)

Арсен Гросу

атакующий хавбек

13.04.2001 (21 год)

25 тысяч евро

Гурник

8 тур (05.09) Висла – Гурник – 1:1

(не попал в заявку на матч)

9 тур (10.09) Гурник – Пяст – 3:3

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0)

В: 0 (0)

Кирилл Петров

центральный защитник

22.06.1990 (32 года)

350 тысяч евро

Корона

8 тур (04.09) Корона – Погонь – 1:2

(сыграл весь матч)

9 тур (11.09) Медзь – Корона – 2:2

(сыграл весь матч, 1 гол, жк)

Ч: 9 (1+0)

В: 9 (1+0)

Евгений Коноплянка

левый вингер

29.09.1989 (32 года)

1,2 млн евро

Краковия

8 тур (03.09) Краковия – Ракув – 3:0

(сыграл 74 мин, 1 гол)

9 тур (09.09) Видзев – Краковия – 2:0

(сыграл 68 мин)

Ч: 4 (1+0)

К: 1 (1+0)

В: 5 (2+0)

Игорь Харатин

опорный хавбек

02.02.1995 (27 лет)

900 тысяч евро

Легия

8 тур (02.09) Легия – Радомяк – 1:0

(провел весь матч в запасе)

9 тур (11.09) Ракув – Легия – 4:0

(провел весь матч в запасе)

Ч: 7 (0+0)

В: 7 (0+0)

Артур Рудько

голкипер

07.05.1992 (30 лет)

800 тысяч евро

Лех

ЛК (08.09) Вильярреал – Лех – 4:3

(провел весь матч в запасе)

9 тур (11.09) Погонь – Лех – 2:2

(провел весь матч в запасе)

Ч: 1 (-2)

ЛЧ: 2 (-5)

ЛК: 2 (-1)

В: 5 (-8)

Владислав Кочергин

правый хавбек

30.04.1996 (26 лет)

1,5 млн евро

Ракув

8 тур (03.09) Краковия – Ракув – 3:0

(сыграл 76 мин)

9 тур (11.09) Ракув – Легия – 4:0

(вышел на замену на 65 мин)

Ч: 7 (1+0)

ЛК: 6 (3+1)

СК: 1 (0+0)

В: 14 (4+1)

Егор Маценко

центральный защитник

23.01.2002 (20 лет)

25 тысяч евро

Шленск

8 тур (03.09) Сталь – Шленск – 2:0

(не попал в заявку на матч)

9 тур (10.09) Шленск – Лехия – 2:1

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
Португалия (Примейра)

Богдан Милованов

правый защитник

19.04.1998 (24 года)

600 тысяч евро

Арока

5 тур (04.09) Каса Пиа – Арока – 0:0

(вышел на замену на 87 мин)

6 тур (11.09) Арока – Боавишта – 1:2

(провел весь матч в запасе)

Ч: 5 (0+0)

В: 5 (0+0)
Турция (Суперлига)

Ярослав Ракицкий

центральный защитник

03.08.1989 (32 года)

6 млн евро

Адана Демирспор

5 тур (04.09) Хатайспор – Адана Демирспор – 1:1

(не попал в заявку на матч)

6 тур (12.09) Адана Демирспор – Трабзонспор

Ч: 3 (0+0)

В: 3 (0+0)
Турция (1 Лига)

Дмитрий Гречишкин

опорный хавбек

22.09.1991 (30 лет)

500 тысяч евро

Генчлербирлиги

4 тур (02.09) Гезтепе – Генчлербирлиги – 0:0

(сыграл весь матч)

5 тур (10.09) Генчлербирлиги – Тузласпор – 1:2

(сыграл весь матч, жк)

Ч: 5 (0+0)

В: 5 (0+0)

Александр Беляев

центральный хавбек

04.10.1999 (22 года)

200 тысяч евро

Генчлербирлиги

4 тур (02.09) Гезтепе – Генчлербирлиги – 0:0

(вышел на замену на 90+3 мин, жк)

5 тур (10.09) Генчлербирлиги – Тузласпор – 1:2

(вышел на замену на 81 мин)

Ч: 2 (0+0)

В: 2 (0+0)

Артем Кравец

центрфорвард

03.06.1989 (33 года)

250 тысяч евро

Сакарьяспор

4 тур (04.09) Качиоренгюджю – Сакарьяспор – 2:1

(не попал в заявку на матч)

5 тур (10.09) Сакарьяспор – Денизлиспор – 2:1

(вышел на замену на 87 мин)

Ч: 1 (0+0)

В: 1 (0+0)
Венгрия (Национальный чемпионат I)

Александр Романчук

центральный защитник

16.12.1999 (22 года)

500 тысяч евро

Дебрецен

7 тур (03.09) Дебрецен – Фехервар – 1:0

(сыграл весь матч)

8 тур (10.09) Пакш – Дебрецен – 1:0

(сыграл весь матч)

Ч: 6 (0+0)

В: 6 (0+0)

Александр Сафронов

центральный защитник

11.06.1999 (23 года)

400 тысяч евро

Залаэгерсег

7 тур (02.09) Мезёкёвешд – Залаэгерсег – 0:5

(провел весь матч в запасе)

8 тур (11.09) Залаэгерсег – Академия Пушкаша – 1:2

(провел весь матч в запасе)

Ч: 2 (0+0)

В: 2 (0+0)

Михаил Месхи

опорный хавбек

26.02.1997 (25 лет)

200 тысяч евро

Кечкемет

7 тур (03.09) Кечкемет – Пакш – 3:1

(провел весь матч в запасе)

8 тур (10.09) Гонвед – Кечкемет – 0:0

(провел весь матч в запасе)

Ч: 5 (0+0)

В: 5 (0+0)

Михаил Ряшко

центральный защитник

11.05.1996 (26 лет)

150 тысяч евро

Кечкемет

7 тур (03.09) Кечкемет – Пакш – 3:1

(провел весь матч в запасе)

8 тур (10.09) Гонвед – Кечкемет – 0:0

(вышел на замену на 90+3 мин)

Ч: 2 (0+0)

В: 2 (0+0)

Виктор Гей

правый защитник

02.02.1996 (26 лет)

400 тысяч евро

Кишварда

7 тур (04.09) Кишварда – Гонвед – 0:1

(сыграл 46 мин)

8 тур (11.09) Ференцварош – Кишварда – 3:0

(вышел на замену на 75 мин)

Ч: 8 (0+1)

ЛК: 3 (0+0)

В: 11 (0+1)

Ярослав Гелеш

центрфорвард

20.07.2004 (18 лет)

-

Кишварда

7 тур (04.09) Кишварда – Гонвед – 0:1

(не попал в заявку на матч)

8 тур (11.09) Ференцварош – Кишварда – 3:0

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)

Михаил Готра

голкипер

05.08.2000 (21 год)

100 тысяч евро

Кишварда

7 тур (04.09) Кишварда – Гонвед – 0:1

(не попал в заявку на матч)

8 тур (11.09) Ференцварош – Кишварда – 3:0

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0)

В: 0 (0)

Антон Кравченко

центральный защитник

23.05.1991 (31 год)

250 тысяч евро

Кишварда

7 тур (04.09) Кишварда – Гонвед – 0:1

(сыграл весь матч)

8 тур (11.09) Ференцварош – Кишварда – 3:0

(провел весь матч в запасе)

Ч: 4 (0+0)

ЛК: 3 (0+0)

В: 7 (0+0)

Богдан Мельник

опорный хавбек

04.01.1997 (25 лет)

450 тысяч евро

Кишварда

7 тур (04.09) Кишварда – Гонвед – 0:1

(сыграл 46 мин, жк)

8 тур (11.09) Ференцварош – Кишварда – 3:0

(сыграл весь матч)

Ч: 8 (3+0)

ЛК: 3 (0+0)

В: 11 (3+0)

Артем Одинцов

голкипер

09.11.2000 (21 год)

150 тысяч евро

Кишварда

7 тур (04.09) Кишварда – Гонвед – 0:1

(провел весь матч в запасе)

8 тур (11.09) Ференцварош – Кишварда – 3:0

(провел весь матч в запасе)

Ч: 0 (0)

ЛК: 3 (-3)

В: 3 (-3)

Даниил Рябенко

голкипер

09.10.1998 (23 года)

75 тысяч евро

Мезёкёвешд

7 тур (02.09) Мезёкёвешд – Залаэгерсег – 0:5

(не попал в заявку на матч)

8 тур (10.09) Фехервар – Мезёкёвешд – 2:1

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)

Артем Фаворов

центральный хавбек

19.03.1994 (28 лет)

700 тысяч евро

Академия Пушкаша

7 тур (03.09) Вашаш – Академия Пушкаша – 1:1

(сыграл весь матч)

8 тур (11.09) Залаэгерсег – Академия Пушкаша – 1:2

(сыграл 68 мин)

Ч: 7 (1+0)

В: 7 (1+0)

Богдан Леднев

атакующий хавбек

07.04.1998 (24 года)

1 млн евро

Фехервар

7 тур (03.09) Дебрецен – Фехервар – 1:0

(вышел на замену на 86 мин)

8 тур (10.09) Фехервар – Мезёкёвешд – 2:1

(вышел на замену на 63 мин)

Ч: 3 (0+0)

ЛК: 3 (0+0)

В: 6 (0+0)

Евгений Макаренко

опорный хавбек

21.05.1991 (31 год)

1,2 млн евро

Фехервар

7 тур (03.09) Дебрецен – Фехервар – 1:0

(не попал в заявку на матч)

8 тур (10.09) Фехервар – Мезёкёвешд – 2:1

(вышел на замену на 88 мин)

Ч: 3 (0+1)

ЛК: 4 (0+1)

В: 7 (0+2)

Артем Шабанов

центральный защитник

07.03.1992 (30 лет)

1 млн евро

Фехервар

7 тур (03.09) Дебрецен – Фехервар – 1:0

(провел весь матч в запасе)

8 тур (10.09) Фехервар – Мезёкёвешд – 2:1

(провел весь матч в запасе)

Ч: 5 (0+0)

ЛК: 5 (0+0)

В: 10 (0+0)
Франция (Лига 2)

Даниил Игнатенко

центральный хавбек

13.03.1997 (25 лет)

1,5 млн евро

Бордо

7 тур (03.09) ФК Париж – Бордо – 1:3

(сыграл весь матч)

8 тур (10.09) Сент-Этьен – Бордо – 2:0

(сыграл 73 мин)

Ч: 7 (1+0)

В: 7 (1+0)
Хорватия (1 Лига)

Александр Петрусенко

опорный хавбек

26.03.1998 (24 года)

350 тысяч евро

Истра

8 тур (04.09) Истра – Локомотива – 1:2

(сыграл 74 мин)

9 тур (11.09) Славен Белупо – Истра – 0:3

(сыграл весь матч)

Ч: 5 (0+0)

В: 5 (0+0)

Евгений Чеберко

центральный защитник

23.01.1998 (24 года)

750 тысяч евро

Осиек

8 тур (03.09) Осиек – Шибеник – 1:1

(сыграл весь матч)

9 тур (10.09) Риека – Осиек – 0:3

(сыграл весь матч)

Ч: 3 (0+0)

В: 3 (0+0)
Чехия (1 Лига)

Тарас Качараба

центральный защитник

07.01.1995 (27 лет)

1,5 млн евро

Славия

ЛК (08.09) Сивасспор – Славия – 1:1

(сыграл 46 мин)

8 тур (11.09) Славия – Динамо Ч.-Б. – 6:1

(сыграл весь матч)

Ч: 7 (1+0)

ЛК: 3 (0+0)

В: 10 (1+0)

Максим Таловеров

центральный защитник

28.06.2000 (22 года)

750 тысяч евро

Слован

7 тур (03.09) Слован – Виктория – 0:1

(не попал в заявку на матч, дисквалификация)

8 тур (11.09) Богемианс – Слован – 0:2

(не попал в заявку на матч)

Ч: 6 (1+0)

В: 6 (1+0)

Иван Варфоломеев

опорный хавбек

24.03.2004 (18 лет)

Слован

7 тур (03.09) Слован – Виктория – 0:1

(провел весь матч в запасе)

8 тур (11.09) Богемианс – Слован – 0:2

(провел весь матч в запасе)

Ч: 3 (0+0)

В: 3 (0+0)
Чехия (2 Лига)

Павел Рудницкий

левый хавбек

13.08.1988 (34 года)

200 тысяч евро

Варнсдорф

7 тур (04.09) Славия Б – Варнсдорф – 3:2

(сыграл 59 мин)

8 тур (11.09) Варнсдорф – Сигма Б – 1:0

(сыграл 59 мин)

Ч: 7 (2+0)

В: 7 (2+0)

Владимир Крынский

голкипер

14.01.1997 (25 лет)

250 тысяч евро

Простеёв

7 тур (04.09) Влашим – Простеёв – 6:1

(сыграл весь матч, пропустил 6 мячей)

8 тур (10.09) Простеёв – Табарско – 5:0

(сыграл весь матч, жк)

Ч: 7 (-13)

В: 7 (-13)

Артем Щедрый

левый хавбек

09.11.1992 (29 лет)

300 тысяч евро

Простеёв

08.09 перешел в Простеёв из Кривбасса

8 тур (10.09) Простеёв – Таборско – 5:0

(вышел на замену на 65 мин, 1 ассист)

Ч: 1 (0+1)

В: 1 (0+1)
Швейцария (Суперлига)

Богдан Вьюнник

центрфорвард

21.05.2002 (20 лет)

350 тысяч евро

Цюрих

ЛЕ (08.09) Цюрих – Арсенал – 1:2

(провел весь матч в запасе)

8 тур (11.09) Серветт – Цюрих – 3:2

(провел весь матч в запасе)

Ч: 2 (0+1)

ЛЕ: 2 (0+0)

В: 4 (0+1)
Шотландия (Премьершип)

Максим Кучерявый

атакующий хавбек

09.05.2002 (20 лет)

75 тысяч евро

Сент-Джонстон

6 тур (03.09) Сент-Джонстон – Сент-Миррен – 3:0

(провел весь матч в запасе)

7 тур (10.09) Килмарнок – Сент-Джонстон

(матч перенесен)

Ч: 1 (0+0)

КЛ: 4 (0+0)

В: 5 (0+0)

Николай Кухаревич

центрфорвард

01.07.2001 (21 год)

400 тысяч евро

Хиберниан

6 тур (03.09) Хиберниан – Килмарнок – 1:0

(не попал в заявку на матч)

7 тур (10.09) Данди Юнайтед – Хиберниан

(матч перенесен)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
ОАЭ (Про-лига)

Андрей Ярмоленко

правый вингер

23.10.1989 (32 года)

2,5 млн евро

Аль-Айн

1 тур (02.09) Аджман – Аль-Айн – 1:1

(сыграл весь матч)

2 тур (09.09) Аль-Айн – Аль-Дафра – 7:0

(сыграл весь матч, 1 гол + 1 ассист)

Ч: 2 (1+1)

В: 2 (1+1)
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