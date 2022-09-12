Наши за границей. Гол+пас Ярмоленко, ассисты Яремчука и эквалайзер Петрова

На прошлой неделе в Европе состоялись матчи национальных чемпионатов и еврокубковых турниров. Наше внимание традиционно было приковано к украинским легионерам и их клубам.

Героем минувшего уик-энда стал вингер эмиратского «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко. Украинец уже во втором сыгранном матче открыл счет забитым мячам. В поединке 2-го тура против «Аль-Дафре» команда Сергея Реброва отгрузила соперникам семь мячей. Капитан сборной Украины в первом тайме сделал счет 3:0, а в конце поединка отдал голевой пас на партнера.

Еще один воспитанник «Динамо» Кирилл Петров помог своей команде избежать поражения. В матче 9-го тура с «Медзем» (2:2) Петров сравнял счет за семь минут до конца встречи.

Бельгийский «Брюгге» благодаря двум ассистам Романа Яремчука добыл выездную победу над «Сереном» (2:0). Напомним, в своем первом поединке за «черно-синих» украинец отметился забитым мячом.

Удачным оказался дебют Артема Щедрого за чешский «Простеёв». Фланговый хавбек вышел на замену во втором тайме матча с «Таборско» (5:0) и помог своей новой команде добыть разгромную победу. Добавим, что ворота «Простеёва» защищал украинский голкипер Владимир Крынский, отстоявший матч на «ноль».

Впервые вышел на поле в нынешнем сезоне Артем Кравец. Экс-игрок сборной Украины вышел на замену в победном матче своей команды против «Денизлиспор» (2:1).

С результатами других украинских легионеров вы можете ознакомиться в таблице. Кликнув на фотографию игрока или эмблему клуба, можно перейти на соответствующую страницу.

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В третьей колонке таблицы приведены два матча: последний сыгранный и предстоящий. В четвертой колонке указана статистика за сезон – число матчей, голов и ассистов в каждом турнире, где участвует команда футболиста. Первая цифра – количество сыгранных поединков, далее в скобках число забитых мячей и голевых передач соответственно.

Ч – Чемпионат

К – Кубок

СК – Суперкубок

КЛ – Кубок лиги

ЛЧ – Лига чемпионов

ЛЕ – Лига Европы

В – всего

При просмотре с телефона таблицу можно прокрутить влево-вправо. Следить за рубрикой удобно с помощью тега «наши за границей».