Яремчук отметился двумя ассистами за Брюгге в матче чемпионата Бельгии

26-летний украинский нападающий «Брюгге» Роман Яремчук отличился двумя ассистами в матче восьмого тура чемпионата Бельгии против команды «Серен Юнайтед» (2:0)

Украинец вышел в стартовом составе и ассистировал Кайлу Ларину из Канады на 52-й минуте и Хансу Ванакену на 69-й.

Отметим, что Яремчук проводит третий матч за «Брюгге», но первый – в основном составе. Ранее он забил один гол.

Также с первых минут играл и Эдуард Соболь.

Чемпионат Бельгии 8-й тур

«Серен» – «Брюгге» – 0:2

Голы: Ларин (Яремчук), 52, Ванакен (Яремчук), 69