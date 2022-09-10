Яремчук отметился двумя ассистами за Брюгге в матче чемпионата Бельгии
Роман записал на свой счет два результативных действия в матче с «Серен Юнайтед»
26-летний украинский нападающий «Брюгге» Роман Яремчук отличился двумя ассистами в матче восьмого тура чемпионата Бельгии против команды «Серен Юнайтед» (2:0)
Украинец вышел в стартовом составе и ассистировал Кайлу Ларину из Канады на 52-й минуте и Хансу Ванакену на 69-й.
Отметим, что Яремчук проводит третий матч за «Брюгге», но первый – в основном составе. Ранее он забил один гол.
Также с первых минут играл и Эдуард Соболь.
Чемпионат Бельгии 8-й тур
«Серен» – «Брюгге» – 0:2
Голы: Ларин (Яремчук), 52, Ванакен (Яремчук), 69
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