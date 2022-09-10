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Чемпионат Бельгии
Серен
10.09.2022, FT 0 : 2
Брюгге
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Бельгия
10 сентября 2022, 20:44 | Обновлено 10 сентября 2022, 21:08
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0

Яремчук отметился двумя ассистами за Брюгге в матче чемпионата Бельгии

Роман записал на свой счет два результативных действия в матче с «Серен Юнайтед»

10 сентября 2022, 20:44 | Обновлено 10 сентября 2022, 21:08
725
0
Яремчук отметился двумя ассистами за Брюгге в матче чемпионата Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь и Роман Яремчук

26-летний украинский нападающий «Брюгге» Роман Яремчук отличился двумя ассистами в матче восьмого тура чемпионата Бельгии против команды «Серен Юнайтед» (2:0)

Украинец вышел в стартовом составе и ассистировал Кайлу Ларину из Канады на 52-й минуте и Хансу Ванакену на 69-й.

Отметим, что Яремчук проводит третий матч за «Брюгге», но первый – в основном составе. Ранее он забил один гол.

Также с первых минут играл и Эдуард Соболь.

Чемпионат Бельгии 8-й тур

«Серен» – «Брюгге» – 0:2
Голы: Ларин (Яремчук), 52, Ванакен (Яремчук), 69

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Роман Яремчук Брюгге Эдуард Соболь чемпионат Бельгии по футболу Серен
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Источник Sport.ua
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