Турция11 сентября 2022, 05:48 |
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Артем Кравец дебютировал за турецкий Сакарьяспор
Украинец принял участие в победном матче своей команды
11 сентября 2022, 05:48 |
94
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Украинский форвард Артем Кравец дебютировал за «Сакарьяспор», который выступает во втором дивизионе чемпионата Турции.
В 5-м туре «Сакарьяспор» принимал «Денизлиспор» и одержал победу со счетом 2:1.
Кравец вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 87-й минуте.
«Сакарьяспор» занимает четвертое место в турнирной таблице (3 победы и 2 поражения).
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