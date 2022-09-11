Артем Кравец дебютировал за турецкий Сакарьяспор

Украинский форвард Артем Кравец дебютировал за «Сакарьяспор», который выступает во втором дивизионе чемпионата Турции.

В 5-м туре «Сакарьяспор» принимал «Денизлиспор» и одержал победу со счетом 2:1.

Кравец вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 87-й минуте.

«Сакарьяспор» занимает четвертое место в турнирной таблице (3 победы и 2 поражения).