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  4. Артем Кравец дебютировал за турецкий Сакарьяспор
Турция
11 сентября 2022, 05:48 |
94
0

Артем Кравец дебютировал за турецкий Сакарьяспор

Украинец принял участие в победном матче своей команды

11 сентября 2022, 05:48 |
94
0
Артем Кравец дебютировал за турецкий Сакарьяспор
twitter.com/sakaryaspor. Артем Кравец

Украинский форвард Артем Кравец дебютировал за «Сакарьяспор», который выступает во втором дивизионе чемпионата Турции.

В 5-м туре «Сакарьяспор» принимал «Денизлиспор» и одержал победу со счетом 2:1.

Кравец вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 87-й минуте.

«Сакарьяспор» занимает четвертое место в турнирной таблице (3 победы и 2 поражения).

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Артем Кравец Сакарьяспор
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Источник Sport.ua
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