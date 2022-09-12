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Польша
12 сентября 2022, 10:22 | Обновлено 12 сентября 2022, 11:26
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0

ВИДЕО. Воспитанник Динамо вырвал ничью для своего клуба в чемпионате Польши

Кирилл Петров отметился голом на 83-й минуте встречи

12 сентября 2022, 10:22 | Обновлено 12 сентября 2022, 11:26
1001
0
ВИДЕО. Воспитанник Динамо вырвал ничью для своего клуба в чемпионате Польши
ФК Корона Кельце. Кирилл Петров

Воспитанник киевского «Динамо» Кирилл Петров помог своей команде избежать поражения в матче 9-го тура чемпионата Польши.

Кирилл попал в стартовый состав «Короны» на игру против ФК «Медзь» Легница и забил последний гол в матче на 83-й минуте.

Чемпионат Польши. 9-й тур

«Медзь» Легница – Корона «Кельце» – 2:2

Голы: Энрикес, 30, 80 (пен.) – Луковски, 53, Петров, 83

Отметим, что Петров перешел в «Корону» в марте этого года на правах аренды из «Колоса», а в июне украинец уже стал полноценным футболистом польского клуба. В нынешнем сезоне Петров принял участие во всех девяти матчах «Короны» в чемпионате Польши, причем каждый раз оказывался в стартовом составе. Этот гол стал для него дебютным в нынешнем сезоне.

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Медзь Легница Корона Кельце чемпионат Польши по футболу Динамо Киев Колос Ковалевка видео Кирилл Петров
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