В среду, 7 сентября, в Брюгге на стадионе «Ян Бейдель» состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу в рамках группы B, в котором сыграют бельгийский «Брюгге» и леверкузенский «Байер». Стартовый свисток боснийского рефери Ирфана Пельто из Сараево прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Брюгге



Во втором десятилетии XXI века бельгийский «Брюгге» неоднократно приходил к успеху в Лиге Жюпиле, благодаря чему в последствии начинал еврокубковый сезон непосредственно с группового раунда одного из турниров. По итогам прошлого сезона футболисты под руководством Альфреда Схрюдера также пришли к «золотым» медалям с последующим поднятием над головой Суперкубка Бельгии по итогам противостояния против «Гента» (1:0). Куда более интересным получился бы этот матч, если бы «черно-синие» к тому моменту успели завершить трансфер украинского нападающего Романа Яремчука из лиссабонской «Бенфики», так как тогда бы он мог сразу прочувствовать весь гнев в свой адрес со стороны фанатов «буйволов».

Форвард таким образом присоединился на клубном уровне к своему партнеру по национальной сборной Эдуарду Соболю, и теперь у пары украинских исполнителей немного больше шансов зацепиться за успех на международной арене. «Брюгге» победами в чемпионате удивить уже достаточно сложно, так как даже после смены главного тренера на Карла Хофкинса, бывшего помощника Схрюдера, команда продолжает демонстрировать стабильные результаты, хотя те же конкуренты в лице «Антверпена» вообще преодолели отметку в семь туров без осечек. «Черно-синие» при этом не принимали участия в квалификации, поэтому об их текущих кондициях можно судить только в закрытых условиях чемпионата. Впрочем, Яремчук уже начал забивать, что не может не радовать его новый клуб.

Байер



Леверкузенский «Байер» уже несколько десятилетий пытается построить сносный спортивный проект, который мог бы выйти на более-менее стабильную полосу успешных результатов, однако прозвище «Неверкузен» никуда от «фармацевтов» при этом не девается. В прошлом сезоне они стали третьими, что воспринималось как существенный прогресс на среде пяти последних менее удачных сезонов, однако на старте новой кампании есть все основания полагать, что Герадо Сеоане рискует повторить судьбу Рогера Шмидта образца сезона-2016/17, когда «бронза» резко сменилась на 12 строчку годом позднее.

При этом, очевидных предпосылок для стартового спада «Байера» не было и близко. Главного тренера команда не меняла, игровой стиль тоже, и даже потратила 13 млн евро на приобретение чешского нападающего Адама Гложека. Как оказалось – напрасно, так как в новой команде 20-летний футболист забил один гол за четыре матча, а его партнеры в итоге выиграли только один матч чемпионата из пяти. А ведь все началось еще с ранней стадии Кубка, где «фармацевты» сенсационно проиграли «Ельферсбергу» (3:4). И на фоне подобных результатов «Байер» получил группу в Лиге чемпионов с «Атлетико», «Порту» и «Брюгге» в составе, в которой в итоге может стать последним.

Ориентировочные составы



«Брюгге»: Миньоле – Силла, Мехеле, Одой –Мейер, Ванакен, Оньедика, Нильсен, Ольсен – Жужла, Яремчук.

«Байер»: Градецки – Тапсоба, Та, Куссуну – Синкгравен, Демирбай, Андрих, Паласиос, Фримпонг – Шик, Диаби.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре гости начнут выступления в Европе победой. Нашей ставкой будет позиция – «Брюгге» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 3.15.

7 сентября, среда