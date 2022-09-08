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Лига чемпионов
08 сентября 2022, 00:05 | Обновлено 08 сентября 2022, 00:13
138
0

Цирк у Атлетико с Порту! Брюгге выиграл, Яремчук и Соболь вышли на замену

7 сентября прошли матчи первого тура Лиги чемпионов

08 сентября 2022, 00:05 | Обновлено 08 сентября 2022, 00:13
138
0
Цирк у Атлетико с Порту! Брюгге выиграл, Яремчук и Соболь вышли на замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук (в центре)

7 сентября прошли матчи первого тура Лиги чемпионов.

В группе B испанский «Атлетико» сыграл веселый матч против Порту, устроив «цирк» в конце игры!

Хозяева забили на 90+2 минуте, пропустили на 90+6 минуте с пенальти, но вырвали победу усилиями Гризманна на 90+11 минуте (2:1).

«Брюгге» дома нанес поражение «Байеру» (1:0). Роман Яремчук вышел на замену на 64-й минуте, а Эдуард Соболь появился на поле на 89-й минуте.

Лига чемпионов

1-й тур, группа B

Атлетико – Порту – 2:1

Гол: Эрмосо, 90+1, Гризманн, 90+11 – Урибе, 90+6 (пен).

Брюгге – Байер – 1:0

Гол: Силла, 42.

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Лига чемпионов Роман Яремчук Эдуард Соболь Брюгге Байер Атлетико Мадрид Порту
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Источник Sport.ua
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