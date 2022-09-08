Цирк у Атлетико с Порту! Брюгге выиграл, Яремчук и Соболь вышли на замену
7 сентября прошли матчи первого тура Лиги чемпионов
7 сентября прошли матчи первого тура Лиги чемпионов.
В группе B испанский «Атлетико» сыграл веселый матч против Порту, устроив «цирк» в конце игры!
Хозяева забили на 90+2 минуте, пропустили на 90+6 минуте с пенальти, но вырвали победу усилиями Гризманна на 90+11 минуте (2:1).
«Брюгге» дома нанес поражение «Байеру» (1:0). Роман Яремчук вышел на замену на 64-й минуте, а Эдуард Соболь появился на поле на 89-й минуте.
Лига чемпионов
1-й тур, группа B
Атлетико – Порту – 2:1
Гол: Эрмосо, 90+1, Гризманн, 90+11 – Урибе, 90+6 (пен).
Брюгге – Байер – 1:0
Гол: Силла, 42.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британцы расписали между собой призовой фонд своего будущего боя
Громкое заявление промоутера Энтони