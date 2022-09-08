Атлетико – Порту – 2:1. Три гола в конце игры! Видео голов и обзор матча

В среду, 7 сентября, состоялся матч 1-го тура в группе B в Лиге чемпионов. Мадридский «Атлетико» принимал у себя дома «Порту» и невероятным образом вырвал победу.

Команды не забивали 91 минуту, но потом відали сумасшедшие завершение матча.

Лига чемпионов. 1-й тур. Группа В

«Атлетико» – «Порту» – 2:1

Голы: Эрмосо, 90+1, Гризманн, 90+11 – Урибе, 90+6

Удаление: Тареми, 81

«Атлетико» – «Порту» – 2:1. Смотрите видео голов и обзор матча.

Гол! 1:0 Эрмосо, 90+1 мин.

Гол! 1:1 Урибе, 90+6 мин.

Гол! 2:1 Гризманн, 90+11 мин.