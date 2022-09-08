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Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
07.09.2022, FT 2 : 1
Порту
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Лига чемпионов
08 сентября 2022, 03:10 |
34
0

Атлетико – Порту – 2:1. Три гола в конце игры! Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов

08 сентября 2022, 03:10 |
34
0
Атлетико – Порту – 2:1. Три гола в конце игры! Видео голов и обзор матча
Instagram. ФК Атлетико Мадрид

В среду, 7 сентября, состоялся матч 1-го тура в группе B в Лиге чемпионов. Мадридский «Атлетико» принимал у себя дома «Порту» и невероятным образом вырвал победу.

Команды не забивали 91 минуту, но потом відали сумасшедшие завершение матча.

Лига чемпионов. 1-й тур. Группа В

«Атлетико» – «Порту» – 2:1

Голы: Эрмосо, 90+1, Гризманн, 90+11 – Урибе, 90+6

Удаление: Тареми, 81

«Атлетико» – «Порту» – 2:1. Смотрите видео голов и обзор матча.

Гол! 1:0 Эрмосо, 90+1 мин.

Гол! 1:1 Урибе, 90+6 мин.

Гол! 2:1 Гризманн, 90+11 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Матеус Урибе (Порту).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Эрмосо (Атлетико Мадрид).
81’
Мехди Тареми (Порту) получает красную карточку.
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Атлетико Мадрид Порту Лига чемпионов видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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