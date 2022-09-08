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Лига Чемпионов
Брюгге
07.09.2022, FT 1 : 0
Байер
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Лига чемпионов
08 сентября 2022, 03:39 | Обновлено 08 сентября 2022, 04:04
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0

Брюгге – Байер – 1:0. Яремчук и Соболь вышли на замену. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов

08 сентября 2022, 03:39 | Обновлено 08 сентября 2022, 04:04
110
0
Брюгге – Байер – 1:0. Яремчук и Соболь вышли на замену. Видео гола и обзор
ФК Брюгге

Вчера, 7 сентября, завершился матч 1-го тура в группе В в Лиге чемпионов между «Брюгге» и «Байером». Игра закончилась минимальной победой хозяев поля.

Украинские футболисты также появились на поле. Яремчук заменил на 64-й минуте Ютглу, а Соболь вышел под конец матча вместо Камаля Сова.

Лига Чемпионов. 1-й тур. Группа В

«Брюгге» – «Байер» – 1:0

Гол: Силла, 42

«Брюгге» – «Байер» – 1:0. Смотрите видео гола и обзор матча.

Гол! 1:0 Силла, 42 мин.

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Источник Sport.ua
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