Лига чемпионов08 сентября 2022, 03:39 | Обновлено 08 сентября 2022, 04:04
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Брюгге – Байер – 1:0. Яремчук и Соболь вышли на замену. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов
08 сентября 2022, 03:39 | Обновлено 08 сентября 2022, 04:04
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Вчера, 7 сентября, завершился матч 1-го тура в группе В в Лиге чемпионов между «Брюгге» и «Байером». Игра закончилась минимальной победой хозяев поля.
Украинские футболисты также появились на поле. Яремчук заменил на 64-й минуте Ютглу, а Соболь вышел под конец матча вместо Камаля Сова.
Лига Чемпионов. 1-й тур. Группа В
«Брюгге» – «Байер» – 1:0
Гол: Силла, 42
«Брюгге» – «Байер» – 1:0. Смотрите видео гола и обзор матча.
Гол! 1:0 Силла, 42 мин.
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