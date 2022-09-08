Брюгге – Байер – 1:0. Яремчук и Соболь вышли на замену. Видео гола и обзор

Вчера, 7 сентября, завершился матч 1-го тура в группе В в Лиге чемпионов между «Брюгге» и «Байером». Игра закончилась минимальной победой хозяев поля.

Украинские футболисты также появились на поле. Яремчук заменил на 64-й минуте Ютглу, а Соболь вышел под конец матча вместо Камаля Сова.

Лига Чемпионов. 1-й тур. Группа В

«Брюгге» – «Байер» – 1:0

Гол: Силла, 42

«Брюгге» – «Байер» – 1:0. Смотрите видео гола и обзор матча.

Гол! 1:0 Силла, 42 мин.